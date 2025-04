Bénin : Le parti de Yayi condamne l’arrestation d’Apollinaire Wilfrid Avognon

L’arrestation d’Apollinaire Wilfrid Avognon, président du parti Nouvelle Force Nationale (NFN) et troisième vice-président du Cadre de Concertation de l’Opposition, suscite de vives réactions au sein de l’opposition béninoise. Dans un communiqué publié le 3 avril 2025, le parti « Les Démocrates » s’insurge contre cette interpellation, qualifiée de « floue et inquiétante », et alerte sur une tentative d’intimidation des opposants politiques.

D’après le communiqué du parti dirigé par Boni Yayi, Apollinaire Wilfrid Avognon a été arrêté à la sortie de son bureau dans la soirée du 2 avril 2025. Cette interpellation aurait été suivie d’une perquisition à son domicile, menée sans présentation préalable d’un mandat d’arrêt ou de perquisition, une situation jugée préoccupante par « Les Démocrates ».

Selon les informations rapportées par la formation politique, les forces de l’ordre auraient saisi plusieurs effets personnels du leader du NFN, ainsi que du matériel appartenant à son parti. « Les Démocrates » estiment que cette arrestation serait liée à des publications récentes d’Apollinaire Wilfrid Avognon sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il affirmait son engagement au sein de l’opposition.

Le parti d’opposition exprime son indignation face à ce qu’il qualifie de nouvelles « brimades » à l’encontre d’un acteur politique. Il dénonce des atteintes répétées aux libertés fondamentales et accuse le pouvoir en place d’agir dans le but de réduire au silence les voix discordantes. Face à cette situation, « Les Démocrates » exigent la libération immédiate et sans condition d’Apollinaire Wilfrid Avognon. Ils appellent également la population à rester vigilante et déterminée à défendre la démocratie, en particulier à l’approche des élections générales de 2026.