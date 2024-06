La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a jugé, ce vendredi 31 mai, plusieurs personnes mises aux arrêts en 2021 à Parakou dans le cadre des élections présidentielles de 2021. À la faveur d’une audience spéciale, la juridiction a prononcé contre ces différentes personnes le verdict final. On retient que sur les 24 jeunes, 11 d’entre eux ont été relaxés au bénéfice du doute des fins de la poursuite. Les 13 autres, par contre, ont été condamnés à 38 mois de prison ferme et un million de FCFA.

Il est fondamentalement reproché aux prévenus, la préparation des manifestations dans la ville de Parakou pour empêcher le déroulement des élections présidentielles de 2021. Ils avaient été poursuivis pour « atteinte à la liberté électorale ». Devant le juge, les mis en cause ont tous plaidé non-coupable. Parmi eux, certains ont été arrêtés alors qu’ils étaient au siège du parti Les Démocrates à Parakou. D’autres ont été interpellés alors qu’ils mangeaient du riz dans les locaux de cette formation politique.

Le cas du comptable…

Dans le lot des personnes interpellées, figure un comptable à la direction départementale des mines du Borgou. Selon les confidences qu’il a faites, son arrestation est intervenue alors qu’il était allé rencontrer un cousin dans les environs. Le siège du parti aurait été pris comme lieu de repère pour la rencontre. Mais ces explications n’auront pas suffi pour éviter sa condamnation. D’autres prévenus avaient expliqué qu’ils allaient faire du maraudage quand les éléments de la police républicaine les ont arrêtés. On retient que, le juge a suivi strictement les réquisitions du ministère public dans ce dossier.