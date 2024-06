Bénin: le gouvernement interdit la sortie de certains produits vivriers pour 6 mois

Gaston Dossouhoui, ministre de l'Agriculture. Photo : Présidence Bénin

Face à la montée des prix des denrées alimentaires, le Bénin a récemment pris des mesures strictes. Une nouvelle réglementation, issue d’un arrêté interministériel daté du 7 juin 2024, interdit désormais la sortie du territoire de produits alimentaires de base. L’arrêté n°2024051/Mic/Maep/Mef/Dc/Sgm/Dgd/DciSa, signé par plusieurs ministres du gouvernement du président Patrice Talon, stipule clairement cette interdiction pour une durée de six mois.

« Est interdite pour une période de six (06) mois, la sortie du territoire national des céréales, des tubercules et de leurs dérivées, notamment les farines et gari », précise le document officiel. Les ministres signataires de l’arrêté sont Gaston Dossouhoui, chargé de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, et Shadiya Assouman, ministre de l’Industrie et du Commerce. Lire ci-dessous l’arrêté.