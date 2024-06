Bénin : un congrès sur la cytogénétique s’est tenu à la Faculté des Sciences de Santé

Photo : DR

Dans la matinée de ce jeudi 27 juin 2024, les travaux du 1er congrès de la Société Béninoise d’Histologie Embryologie-Cytogénétique (Sobéhec) ont été officiellement lancés à la Faculté des Sciences de Santé de Cotonou. Pendant deux jours, les participants à ces travaux scientifiques réfléchiront sur la Cytogénétique et principalement sur le thème : « Cytogénétique en pratique médicale au Bénin ».

Il s’agit d’une discipline qui explore le monde microscopique des chromosomes. On retient que la « Cytogénétique » joue un rôle particulier dans la compréhension et le traitement de nombreuses maladies génétiques. Cette discipline est ainsi devenue indispensable comme outil dans les diagnostics et la prise en charge de patients atteints de pathologies liées au chromosomes. Selon le professeur Raphaël Darboux, président de la Société Béninoise d’Histologie Embryologie-Cytogénétique (Sobéhec), ce congrès scientifique constitue une occasion de partager les connaissances et les expériences dans le domaine de la Cytogénétique.

« Nous discuterons des avancées scientifiques et nous allons explorer les défis et les opportunités qui sont liés à l’application de la cytogénétique en pratique médicale afin de forger des collaborations durables pour faire progresser cette discipline au Bénin », a notamment expliqué le président la Société Béninoise d’Histologie Embryologie-Cytogénétique (Sobéhec). Il note également les limites qui sont remarquées au Bénin dans cette discipline. Il estime très important, de renforcer les capacités techniques et de former de plus en plus de personnels dans ce domaine. Ceci aura le mérite de garantir un accès équitable à la cytogénétique pour les patients béninois.

Pour le doyen de la Faculté des Sciences de Santé de Cotonou, Josué Avakoudjo dont l’entité accueille l’événement, c’est un honneur. Toujours selon lui, il s’agit d’une occasion de rendre hommage aux pionniers de la discipline de la Cytogénétique à la Fss. Le congrès vient combler un vide au sein de la Faculté à en croire les déclarations qui ont été faites par le responsables de la Faculté. Il est à rappeler que le congrès a démarré par la conférence inaugurale sur le thème : « Éthique de la recherche en génétique ». Elle a été animée par la professeure Flore Gangbo. Au total, une quarantaine de communications sont attendues au cours des travaux avec deux conférences.