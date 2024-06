Bénin : Un incendie crée des dégâts dans une école de Cotonou

Dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 mai, un incendie a créé d’énormes dégâts dans le bureau de la directrice du groupe B du Complexe scolaire Jéricho à Cotonou. L’information a en effet été rapportée par le quotidien du service public La Nation. Selon les précisions apportées par ce média, le pire aurait été évité suite à la prompte réaction des ouvriers travaillant sur un nouveau module en construction dans l’établissement. Ces derniers ont très rapidement défoncé la porte de la responsable de l’école et ont pu maîtriser le feu au bout de quelques minutes.

Des cartes d’identité consumées…

Le bilan n’est tout de même pas négligeable. Des documents administratifs ont été consumés ainsi que des cartes d’identité de candidats au Cep, a précisé Sandrine Dossou-Togbé, directrice du groupe B du Complexe scolaire Jéricho. « Les manœuvres ont fait diligence pour défoncer la porte du bureau à coups de jambes, afin de sauver certains documents, et le reste a brûlé. Il y avait les cartes d’identité et les cahiers de choix de mes candidats que j’ai apprêtés pour les leur distribuer sont partis en fumée. J’ai appelé le prestataire tôt le matin, et il les a repris. Quant aux cahiers de choix, j’ai fait une nouvelle commande », a-t-elle confié.

Un précédent cas en février 2024

Elle n’a pas manqué de noter que ce n’est pas la première fois que survient une telle situation dans son établissement. Le bâtiment mis à la disposition des écoliers et enseignants en septembre 2023 présenterait des dysfonctionnements sur le plan de l’électricité. Suite à une panne générale, un électricien avait alerté sur le risque d’incendie qui peut survenir à tout moment. Les fils électriques utilisés dans les installations seraient de mauvaises qualités. Selon la directrice, un incendie qui s’est produit dans la classe du Cours élémentaire deuxième année (CE2) un dimanche de février 2024, a consumé tables et bancs, balais, et tout autre matériel proche du boîtier.