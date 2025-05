Cotonou, capitale des PME africaines

Photo : DR

Ce jeudi 8 mai 2025, le Sofitel Marina Hôtel de Cotonou s’est imposé comme l’épicentre continental de la réflexion stratégique en faveur des Petites et Moyennes Entreprises (PME). La capitale économique du Bénin accueille la 10ᵉ édition de l’Africa SME Champions Forum, un événement majeur dédié à la transformation du tissu entrepreneurial africain. La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence du Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, de Didier Acouetey, président du Groupe AfricSearch et initiateur du Forum, ainsi que de Félix Aménounvé, Directeur général de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Depuis sa création en 2014, le Forum incarne une ambition claire : faire émerger les champions économiques africains de demain en positionnant les PME comme moteurs de croissance inclusive. Dix ans plus tard, cette ambition s’intensifie avec le lancement du Pacte de soutien aux PME africaines 2025–2035, feuille de route stratégique visant à mobiliser 50 milliards de dollars de financement, favoriser la digitalisation, intégrer les PME dans les chaînes de valeur régionales et internationales, et impulser des réformes publiques structurantes.

Dans son allocution, Didier Acouetey a salué le rôle décisif joué par le Bénin dans l’organisation de cette édition, rappelant avec émotion que le choix de Cotonou comme ville hôte s’est décidé de manière informelle, sur un trottoir parisien, lors d’un échange avec le ministre Bio Tchané. Revenant sur l’esprit du Forum, il a évoqué une initiative née « en mode start-up » il y a dix ans, mais toujours portée par l’innovation. Il a plaidé pour un écosystème structuré, basé sur des piliers solides : banques commerciales, plateformes digitales, fonds de garantie, et financement alternatif.

Le ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, pour sa part, a articulé son intervention autour de trois priorités. Il a d’abord insisté sur la nécessité pour l’État d’être exemplaire envers les PME, en respectant ses engagements contractuels et en garantissant un environnement sain. Il a ensuite souligné l’importance des infrastructures, notamment l’accès à une énergie fiable, les routes et l’Internet, indispensables au développement des entreprises. Enfin, il a salué les réformes engagées au Bénin pour faciliter la création d’entreprise.

Félix Aménounvé, Directeur général de la BRVM, a, quant à lui, exhorté à un changement de paradigme dans le financement des PME. Selon lui, l’Afrique doit inventer de nouveaux modèles, notamment en favorisant l’émergence de PME issues des universités, à l’image des géants technologiques américains nés sur les campus. Il a également appelé à mieux exploiter les trois principales sources de financement : les banques, le capital-risque, et les marchés de capitaux, tout en intégrant des solutions audacieuses et adaptées aux réalités africaines.

L’édition 2025, qualifiée de « conclave stratégique », se veut plus ciblée, avec pour ambition de formuler des recommandations concrètes à travers le Pacte 2025–2035. Un moment phare du Forum sera la remise des Africa SME Champions Awards, qui distingueront les meilleures pratiques publiques et les innovations financières les plus prometteuses. En accueillant cette édition déterminante, Cotonou s’impose comme un hub régional d’innovation économique.