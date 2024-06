Célébration du 1er août au Bénin : Voici les axes à emprunter

Par le canal d’un communiqué, l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (Adac) informe l’opinion publique qu’un nouveau plan de circulation a été défini sur le Boulevard de la Marina. Ceci entre dans le cadre des préparatifs des festivités entrant dans le cadre de la célébration du 64ème anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale.

On retient particulièrement de cette annonce que, la chaussée en face de la place de l’Amazone est isolée à cause de l’installations des tribunes. Une déviation a tout de même été mise sur pied dans ce cadre. Lisez l’intégralité du communiqué de l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (Adac) ci-dessous.