Retour de Trump: Obama et Harris brisent le silence

Depuis son retour à la Maison-Blanche pour un second mandat, Donald Trump a mis en place plusieurs décisions qui suscitent des réactions partagées au sein de la classe politique américaine. Des mesures concernant l’immigration, l’économie et la liberté d’expression font partie des sujets qui alimentent les débats. Si certains républicains soutiennent ces choix, ils sont loin de faire l’unanimité. Deux personnalités du Parti démocrate, Barack Obama et Kamala Harris, ont récemment pris la parole pour exprimer leurs préoccupations face à cette nouvelle administration.

Lors d’un discours à Hamilton College, dans l’État de New York, Barack Obama a rompu son silence, exprimant ses préoccupations sur les choix de son successeur. « C’est la première fois depuis longtemps que je m’exprime en public », a-t-il annoncé en début de son intervention. Après plusieurs mois d’observation, l’ancien président américain a exprimé ses inquiétudes concernant certaines des mesures de Trump, notamment sur l’immigration et la réduction des budgets fédéraux. « Imaginez un seul instant si j’avais fait une seule chose parmi les mesures prises par Donald Trump depuis son investiture », a-t-il dit, mettant en lumière ce qu’il perçoit comme une double standard politique. Pour lui, il est inconcevable que les républicains ferment les yeux sur ces actions, alors que la même situation aurait déclenché une vive réaction si cela avait été sous sa présidence. Obama a aussi dénoncé les menaces pesant sur la liberté d’expression, évoquant notamment les pressions exercées sur les universités pour qu’elles censurent les étudiants exprimant leurs opinions.

Plus tard dans la journée, Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, a également pris la parole lors du sommet Leading Women Defined à Dana Point, en Californie. Elle a abordé les conséquences de l’administration Trump avec une vision différente mais tout aussi préoccupante. « Nous savions que beaucoup de choses allaient se passer« , a-t-elle lancé, avant de souligner qu’elle n’était pas là pour dire « je vous l’avais dit« . Harris a exprimé un sentiment de peur grandissant au sein de la population américaine, constatant que des organisations restaient silencieuses face aux actions de Trump. « Nous voyons d’autres capituler face à des menaces clairement inconstitutionnelles« , a-t-elle ajouté, insistants sur la nécessité de défendre les valeurs démocratiques face à ce qu’elle perçoit comme une montée de l’autoritarisme.