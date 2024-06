 Cercle de réflexion de l’Iajp au Bénin : Sous le signe des défis de la coopération internationale

Dans la soirée de ce jeudi 20 juin 2024, l’Institut des Artisans de Justice et de Paix (Iajp/Co) a clôturé les échanges autour du thème de ce deuxième trimestre de l’année. L’activité qui a pris la forme d’un cercle de réflexion a porté sur : « L’Économie mondiale et les défis de la coopération internationale dans les pays africains ». Comme il est désormais de coutume, ces groupes de réflexion au nombre de trois ont été dirigés par les professeurs : Monique Ouassa Kouaro, Maxime da Cruz et Hygin Kakaï. Ces différentes personnalités du monde universitaire ont supervisé les débats en petit comité avant l’exposé réalisé par les rapporteurs.

Les membres des trois groupes ont eu droit à une question commune avant de mener leur réflexion autour d’une autre question spécifique. Ainsi, tous les groupes se sont prononcé sur la question : « Comment promouvoir une coopération d’investissement qui réponde aux besoins des populations sur le plan sécuritaire, alimentaire, sanitaire, éducatif et commercial ? ». Le groupe trois quant à lui s’est penché spécifiquement sur « Comment exploiter la coopération internationale pour réduire les inégalités sociales et économiques ? »

Publicité

S’agissant de la coopération internationale dans les pays africains, la question de souveraineté des Etats a été soulevée. Les participants ont noté un déséquilibre particulièrement au niveau de la coopération Nord-Sud. Ils ont également souhaité que les structures régionales telles que la Cédeao, l’Uemoa et autres puissent mieux jouer leur rôle. Ceci permettrait selon eux, une meilleure intégration des pays qui se sentiraient membres de l’organisation. On retiendra également que l’instauration d’un échange gagnant-gagnant est nécessaire.

La question relative à la sécurité s’est également invitée dans les débats. A cet effet, les participants ont fait remarquer que la menace sécuritaire pèse réellement sur l’Afrique. « Il faut éviter de jouer aux pyromanes », ont déclaré les participants sur la crise qui secoue les relations entre le Bénin et le Niger. La coopération doit également prendre en compte les réels besoins des populations selon les participants. L’exemple du secteur de l’Education a particulièrement été évoqué. Ils estiment que, les programmes éducatifs devraient tenir compte des valeurs sur le terrain.

Rappelons que la séance de ce jeudi a été précédée de deux autres actes. Il y a d’abord, la conférence inaugurale animée par l’universitaire et ancien homme politique béninois John Igué. Par la suite, l’ancien ministre et député Lazare Maurice Sehoueto, l’ancien ministre Galiou Soglo et le professeur Maxime Hounyovi ont été les invités du débat de ce deuxième trimestre.