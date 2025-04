Bénin : Léandre Houngbédji répond à Candide Azannaï

Photo : DR

Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a répondu ce jeudi 3 avril 2025 aux critiques de Candide Azannaï, président du parti Restaurer l’Espoir, au sujet d’un supposé projet de troisième mandat pour le président Patrice Talon. Intervenant sur les ondes de SAZUE FM, M. Houngbédji a réaffirmé que le chef de l’État quittera le pouvoir en 2026, au terme de son second mandat, conformément à la Constitution.

« Le président Talon partira en 2026. Il l’a dit, et il le fera », a-t-il déclaré, insistant sur l’engagement clair du président à ne pas briguer un mandat supplémentaire. Malgré les assurances répétées du président Talon, certains opposants expriment toujours des doutes. Candide Azannaï, dans une récente réaction à l’entretien du chef de l’État publié par Jeune Afrique, a mis en cause la crédibilité de ces engagements. Il rappelle qu’en début de premier mandat, Patrice Talon avait affirmé vouloir gouverner pour un seul mandat de cinq ans. Pour lui, cette promesse non tenue remet en question les nouvelles déclarations du président sur son départ prévu en 2026.

Le secrétaire général adjoint du gouvernement a tenu à minimiser ces propos. Selon lui, les déclarations de l’ancien député ne reflètent que ses opinions personnelles. « Dans quelques mois, la liste des candidats pour la présidentielle de 2026 sera connue, et le nom de Talon n’y figurera pas », a assuré Wilfried Léandre Houngbédji. Il a même lancé une invitation symbolique à l’opposant : « Rendez-vous le quatrième dimanche de mai 2026, jour de la passation de service. Vous verrez que c’est le successeur du président Talon qui prêtera serment. »