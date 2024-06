Communication en ligne : Instagram va proposer à ses utilisateurs de créer un ami virtuel pour chatter

Il est étonnant de voir à quel point les chatbots en tout genre et l’intelligence artificielle ont pénétré dans notre vie quotidienne, et ce n’est que le début. Il ne fait aucun doute que, dans un avenir proche, l’IA occupera une place encore plus importante dans notre vie de tous les jours. L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique trouvent parfois leur utilité dans les endroits les plus inattendus. L’annonce de la mise en place d’un chatbot basé sur l’IA sur Instagram en est un exemple. Nous avons essayé de comprendre de quel type d’innovation il s’agit, dans quel but les développeurs veulent l’implémenter, et si cela peut complètement changer Instagram.

Chatbot sur Instagram : ce qu’en disent les développeurs et les perspectives que cela ouvre aux utilisateurs

Les premières rumeurs sur la possible mise en place d’un chatbot sur Instagram sont apparues en été 2023. Les utilisateurs seraient en mesure de créer une personnalité virtuelle dans l’application, avec laquelle ils pourront ensuite communiquer. Il sera possible de choisir parmi 30 « modèles » de personnalité qui, si nécessaire, pourront être ajustés en fonction de vos souhaits, rendant le bot spirituel, sarcastique, calme ou sensible. Instagram souhaite proposer un large éventail d’amis virtuels pour satisfaire tout le monde. Vous pouvez indiquer l’origine ethnique, le sexe, l’âge, le nom, le caractère et les centres d’intérêt de votre ami virtuel. Le chatbot pourra répondre à des questions, donner des conseils, aider à composer des messages, plaisanter, flirter, et bien plus encore. Il sera bien entendu disponible à tout moment de la journée et ne nécessitera aucune obligation ni aucun investissement financier de la part de l’utilisateur.

Qui peut être intéressé ?

Tout d’abord, une telle fonction peut attirer ceux qui se sentent seuls, qui ressentent le besoin de communiquer, qui ont besoin de soutien ou qui veulent simplement s’amuser. Un ami virtuel peut devenir un bon interlocuteur, toujours prêt à écouter, à comprendre, à sympathiser ou à encourager. Il peut également vous aider à développer vos compétences en matière de communication, à améliorer votre estime de soi, à améliorer votre humeur, à soulager votre stress ou tout simplement à passer le temps.

Cependant, il faut bien comprendre qu’un chatbot virtuel ne peut pas remplacer la communication et de vraies interactions avec une personne en chair et en os. Il ne pourra pas devenir un ami proche, même s’il essaie d’y ressembler.

Il n’y a pas encore d’informations sur la date exacte à laquelle la fonction de chatbot sera introduite sur Instagram. Pourtant, il y a d’ores et déjà des partisans et des opposants à cette fonctionnalité. D’une part, un chatbot peut vraiment vous aider à faire face à la solitude et à passer un bon moment. D’autre part, il peut provoquer une dépendance et amener les gens à fuir la réalité encore plus souvent. C’est pourquoi les avis sur cette fonctionnalité sont aussi partagés.

Instagram est loin d’être un pionnier dans ce domaine

L’introduction de chatbots basés sur l’intelligence artificielle n’est plus un phénomène nouveau. Si vous suivez ce domaine, vous avez probablement entendu parler de l’application Replica, dans laquelle vous pouvez également créer un ami virtuel qui restera toujours en contact avec vous.

Le service Snapchat a proposé quelque chose de similaire à ses utilisateurs. Le chatbot My AI y a récemment fait son apparition, offrant non seulement la possibilité de communiquer, mais aussi des fonctions tout à fait originales et même utiles. Par exemple, écrire des haïkus, planifier des voyages, suggérer des cadeaux d’anniversaire, etc. Il semblerait que cette fonctionnalité soit vraiment utile. Cependant, de nombreux utilisateurs ont décrit le chatbot comme étant trop intrusif. De plus, ils ne sont pas satisfaits du fait que My AI utilise les données de localisation et d’autres informations. Les développeurs d’Instagram devront tenir compte de l’expérience d’autres services similaires et offrir à leurs utilisateurs un produit qualitativement nouveau. L’avenir nous dira s’ils y parviendront.

Ne remplacez pas la communication réelle par des chatbots, communiquez dans des chats vidéo en ligne

Si vous souhaitez communiquer avec des personnes intéressantes sur différents sujets, un chat vidéo aléatoire peut être votre meilleure option. Il s’agit d’un site ou d’une application dans lequel le système vous met en relation avec des interlocuteurs et des interlocutrices aléatoires, ce qui vous permet de communiquer sur presque tous les sujets. Ce format existe depuis près d’une décennie et demie, depuis le lancement des services Omegle et Chatroulette. Il est devenu extrêmement populaire ces dernières années car il est très pratique.

Il y a beaucoup de chats vidéo en ligne intéressants aujourd’hui :

Flingster — un chat vidéo aléatoire pour adultes où vous pouvez discuter des sujets les plus explicites, flirter et passer du temps comme vous le souhaitez. Il n’y a pas de restrictions strictes ici. Vous pouvez donc donner libre cours à votre imagination. Mais il convient de rappeler que Flignster ne conviendra probablement pas à ceux qui recherchent une relation romantique et sérieuse.

— un chat vidéo aléatoire pour adultes où vous pouvez discuter des sujets les plus explicites, flirter et passer du temps comme vous le souhaitez. Il n’y a pas de restrictions strictes ici. Vous pouvez donc donner libre cours à votre imagination. Mais il convient de rappeler que Flignster ne conviendra probablement pas à ceux qui recherchent une relation romantique et sérieuse. CooMeet — un excellent chat vidéo aléatoire pour ceux qui veulent rencontrer et communiquer uniquement avec le sexe opposé. Le filtre de genre fonctionne parfaitement ici. De plus, CooMeet dispose d’un très bon service de modération et d’assistance, il y a un traducteur de messages intégré, une fonction Stories comme sur Instagram et beaucoup d’autres fonctionnalités utiles que vous aimerez sûrement.

— un excellent chat vidéo aléatoire pour ceux qui veulent rencontrer et communiquer uniquement avec le sexe opposé. Le filtre de genre fonctionne parfaitement ici. De plus, CooMeet dispose d’un très bon service de modération et d’assistance, il y a un traducteur de messages intégré, une fonction Stories comme sur Instagram et beaucoup d’autres fonctionnalités utiles que vous aimerez sûrement. Chatki — un chat vidéo en ligne gratuit avec des filtres de genre et de langue, ainsi qu’une recherche d’interlocuteurs basée sur les centres d’intérêt. Chatki dispose également d’une section distincte pour communiquer uniquement avec des filles. Cependant, pour l’utiliser, vous devrez vous inscrire et payer pour un accès premium.

— un chat vidéo en ligne gratuit avec des filtres de genre et de langue, ainsi qu’une recherche d’interlocuteurs basée sur les centres d’intérêt. Chatki dispose également d’une section distincte pour communiquer uniquement avec des filles. Cependant, pour l’utiliser, vous devrez vous inscrire et payer pour un accès premium. Tinychat — une combinaison de chat vidéo et de plateforme de streaming vidéo. Vous pouvez effectuer des diffusions en direct à un large public ou regarder les flux d’autres utilisateurs qui vous intéressent. Une fonction utile de Tinychat consiste à rechercher des diffusions en direct d’utilisateurs proches. Vous pouvez ainsi rencontrer des personnes qui vivent dans votre région ou votre ville.

Il existe aujourd’hui un très grand nombre de chats vidéo aléatoires pour tous les goûts. Il s’agit d’un format très pratique et prometteur pour les rencontres et la communication, qui vous permet d’élargir considérablement votre cercle de connaissances, de communiquer avec de nouvelles personnes et de vous débarrasser du sentiment de solitude. N’hésitez pas à l’essayer si vous ne l’avez pas encore fait !

Que peut-on attendre d’autre d’Instagram et de l’intelligence artificielle à l’avenir ?

La mise en œuvre d’un chatbot basé sur l’IA n’est que l’une des premières étapes dans cette direction. Il est probable que nous verrons d’autres changements importants dans un avenir proche :

Instagram utilisera l’intelligence artificielle pour améliorer la modération du contenu et la sécurité des utilisateurs.

Instagram utilise également l’intelligence artificielle pour aider les utilisateurs à signaler et à bloquer les messages, commentaires et comptes offensants ou indésirables.

Instagram utilisera l’IA pour améliorer ses systèmes de personnalisation et de recommandation afin d’offrir aux utilisateurs un contenu encore plus pertinent et intéressant.

Bien sûr, il est très difficile de voir plus loin. Après tout, il y a tout juste un an, nous ne savions pratiquement rien de ChatGPT, des grands modèles de langage et autres. Aujourd’hui, on trouve des chatbots intelligents et d’autres formes d’IA presque partout. Nous avons donc toutes les raisons de croire que, dans un avenir proche, nous ne reconnaîtrons plus les applications et les sites qui nous sont aujourd’hui familiers. Ils changeront, c’est certain. La nature de ces changements sera bientôt plus claire.