Conseil des Ministres: Me Jacques Migan nommé Haut-Commissaire à la prévention de la corruption

GRANDES DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU 12 JUIN 2024

■ COMMUNICATIONS

– Adoption de la marque-pays du Bénin ;

– Agrément au Code des investissements ;

– Adoption du Document de Programmation Budgétaire et Économique pluriannuelle 2025-2027 ;

– Mise en œuvre du plan d’action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de construction de l’échangeur du carrefour Vêdoko dans la ville de Cotonou ;

– Contractualisation pour l’extension des travaux de dragage pilote, de Docloboé à la Bouche du Roy, dans la zone du lac Ahémé et ses chenaux ;

– Approbation des modalités de réalisation et d’exploitation du projet de construction du complexe immobilier Camp Guézo.

■ MESURES INDIVIDUELLES

Nominations

Les nominations ci-après ont été prononcées :

👉A la Présidence de la République

Haut-Commissaire à la prévention de la corruption

Monsieur Jacques MIGAN

👉Au ministère de la Justice et de la Législation

Directeur du Centre national du Casier judiciaire

Monsieur Kokou Agbezoungue Bernardin HOUNYOVI

Secrétaire général adjoint du Conseil supérieur de la Magistrature, cumulativement avec ses fonctions actuelles

Monsieur Kokou Lanan William Karmen KODJOH-KPAKPASSOU.