Consommation de chanvres indiens au Bénin : 11 personnes arrêtées 

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

Plusieurs personnes ont été récemment interpellées par les éléments de la Police républicaine dans les quartiers Akassato-centre et Agassagodomey, commune d’Abomey-Calavi. En effet, selon les informations rapportées par la Police Républicaine à propos de l’opération sur sa page Facebook, il s’agit d’une suite logique de la lutte contre la prolifération des ghettos dans le département de l’Atlantique. La visite des ghettos dans ces localités a permis de mettre la main sur onze (11) personnes prises en flagrant délit de consommation du chanvre indien.

Plusieurs autres produits prohibés ont été saisis par les éléments de la police républicaine lors des différentes opérations. « Les produits saisis seront soumis aux différentes analyses de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Drogues et des précurseurs (OCERTID) ainsi que les personnes interpellées. A l’issue, ils ne répondent de leurs actes devant les autorités judiciaires compétentes », rapporte en effet la police sur sa page Facebook.

Rappelons qu’au cours de ces dernières semaines, plusieurs opérations ont été menées contre la prolifération des ghettos sur le territoire national. Avant Akassato, plusieurs autres localités ont été visitées par les éléments de la police républicaine. Cinq individus ont été appréhendés pour détention, usage et trafic de produits psychotropes il y a quelques semaines à Cotonou, plus précisément au quartier Scoa Gbéto, dans la rue Colatinsa, et à Jonquet, en face du parc automobile.