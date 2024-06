Crimes attribués au Vodun ou au Fâ : les clarifications du Comité des rites Vodun du Bénin

Photo : Ministère de la Culture

Le Comité des rites Vodun du Bénin, par la voix de son président Mahougnon Kakpo, a exprimé une vive indignation face aux amalgames et préjugés répandus dans l’opinion publique concernant une prétendue implication du Vodun et du Fâ dans des actes crapuleux et ignobles. Dans un communiqué reçu daté du 22 juin 2024, le Comité a tenu à dissiper toute confusion et à défendre fermement l’honneur de ces pratiques culturelles et religieuses profondément enracinées dans l’histoire béninoise.

Kakpo Mahougnon a tenu à rappeler que le Vodun, loin d’être associé à des comportements criminels, repose sur des valeurs éthiques et humanistes. Il souligne que cette spiritualité et religion véhicule des principes de respect, de solidarité et de bienveillance, contraires à toute forme de violence ou de criminalité. Le Comité insiste sur l’importance de ne pas confondre les agissements d’individus isolés avec les enseignements et les pratiques du Vodun et du Fâ. Lire ci-dessous le communiqué.