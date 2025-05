Bénin : Après Kouandé, le commissariat de Tanougou (Tanguiéta) attaqué

Un véhicule de la police républicaine

Le commissariat de Tanongou, dans la commune de Tanguiéta (Atacora), a été pris pour cible dans la matinée du mercredi 14 mai 2025 par un groupe d’hommes armés non identifiés. Selon les informations rapportées par Le Matinal, plus d’une vingtaine d’individus, équipés d’armes lourdes, ont fait irruption à pied depuis la zone montagneuse du nord et ont ouvert le feu sur le bâtiment.

Les échanges de tirs ont duré une vingtaine de minutes, rendant toute riposte difficile pour les agents présents. Un second groupe d’assaillants aurait ensuite mis le feu à l’enceinte du commissariat avant de se replier vers les hauteurs. Grâce à la mobilisation rapide de la population locale, appuyée par les forces de l’ordre, l’incendie a pu être partiellement maîtrisé. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, bien qu’un policier ait été blessé à la jambe. Il a été évacué à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta pour y recevoir des soins. Les motos entreposées dans la cour n’ont pas été endommagées.

Cette attaque survient moins d’une semaine après une opération similaire menée contre un poste avancé de la Police républicaine à Guilmaro, dans la commune de Kouandé. Dans la nuit du 9 mai 2025, des hommes armés, venus des montagnes voisines, avaient lancé un assaut contre ce poste où seuls trois policiers étaient en fonction. Face à l’intensité des tirs, les agents s’étaient repliés, laissant le terrain aux assaillants qui avaient libéré plusieurs gardés à vue et emporté des armes et munitions. Deux motos avaient été incendiées, les auteurs affirmant qu’il s’agissait d’un avertissement.