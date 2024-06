Destruction de Dantokpa au Bénin : des voix s’élèvent pour exprimer leur désapprobation

Photo DR

Le marché Dantokpa disparaitra dans quelques mois. Le processus devant conduire à cela est entré dans sa phase active depuis un moment et s’est accéléré il y a quelques jours. Tous les Béninois ne sont pas d’accord avec le régime Talon concernant cet acte. En l’occurrence, deux citoyens béninois se sont exprimés contre cette action.

Célestine Zanou et Dr Hubert Djogué s’insurgent contre la destruction annoncée du marché international de Dantokpa. Pour Celestine Zanou, ancienne directrice de cabinet du président Mathieu Kérékou, «tout est permis mais tout n’est pas utile. Tout est permis mais tout n’édifie pas. Et lorsqu’il est question de gouvernance politique, de la conduite d’un peuple, la concertation et le respect de la mémoire de ce peuple deviennent des impératifs».

