Énergie en Europe : ce pays du Maghreb va faire une entrée fracassante

Traditionnellement, l’Algérie est reconnue comme un des principaux fournisseurs d’énergie vers l’Europe, notamment à travers l’exportation de gaz naturel via le gazoduc Transméditerranéen. Cette relation énergétique a longtemps caractérisé les échanges entre l’Europe et le Maghreb dans le domaine de l’énergie. Cependant, une nouvelle dynamique commence à émerger dans la région, avec la Tunisie qui se prépare à révolutionner sa participation dans le marché énergétique européen.

La Tunisie a récemment annoncé un projet ambitieux pour devenir un leader dans la production et l’exportation d’hydrogène vert. Ce plan comprend la construction d’un méga pipeline, le « SoutH2-Corridor », qui s’étendra sur 3 300 km pour relier la Tunisie à l’Italie, l’Autriche, et l’Allemagne. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre TE H2, une joint-venture majoritairement détenue par TotalEnergies, le groupe italien Eren, et l’énergéticien autrichien Verbund.

L’initiative prévoit de produire initialement 200 000 tonnes d’hydrogène vert par an, avec des installations de 5 gigawatts composées de panneaux solaires photovoltaïques et d’éoliennes dans le sud de la Tunisie. La production est envisagée d’atteindre jusqu’à 1 million de tonnes par an, avec un investissement de départ estimé à 6 milliards d’euros. À terme, la Tunisie aspire à une production de 8,3 millions de tonnes d’hydrogène vert d’ici 2050, grâce à une capacité de 100 GW d’électricité renouvelable.

La question du transport de l’hydrogène est cruciale, notamment en raison de sa volatilité. Le transport maritime sur de grandes distances, bien que viable, implique des coûts significatifs et nécessite des infrastructures complexes. Le pipeline, par sa proximité relative, offre une solution plus économique et techniquement faisable, malgré les défis liés à l’adaptation des infrastructures existantes pour supporter une conversion vers l’hydrogène.

Les perspectives de ce projet sont vastes, notamment en termes de diversification des sources d’énergie pour l’Europe et de renforcement de la sécurité énergétique. Ce pivot vers l’hydrogène vert illustre également une prise de conscience globale de la nécessité de transitionner vers des énergies plus propres. En exploitant son potentiel en énergies renouvelables, la Tunisie se positionne non seulement comme un fournisseur clé pour l’Europe, mais aussi comme un leader dans la lutte contre le changement climatique.

Cette démarche s’inscrit dans une tendance mondiale où de nombreux pays, comme le Chili, explorent également les possibilités offertes par l’hydrogène vert. Ces développements posent les bases d’une nouvelle ère dans les relations énergétiques internationales, où les énergies renouvelables prennent une place centrale, redéfinissant ainsi les dynamiques géopolitiques traditionnelles dans le domaine de l’énergie.