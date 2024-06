Europe : l’impact inattendu de l’annonce de Macron

photo credit: Getty Images

Les élections européennes ont été marquées par un bouleversement politique significatif en France, où la liste du Rassemblement national (RN), dirigée par Jordan Bardella, a récolté 7,7 millions de voix, représentant 31,37 % des suffrages exprimés. Ce résultat dépasse de 8 points celui de 2019 et constitue une augmentation de 21 points en deux décennies. En comparaison aux 8,1 millions de voix obtenues par Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2022, le RN montre une progression constante, bien qu’il n’atteigne pas les sommets de l’élection présidentielle en termes de participation.

Ce paysage politique chamboulé s’est accompagné d’une décision surprenante du président Emmanuel Macron qui, suite à ces résultats, a opté pour la dissolution de l’Assemblée nationale. Cette annonce a injecté une dose d’incertitude sur la scène politique française, soulevant la question d’une possible cohabitation et mettant sous pression les marchés financiers. En effet, dès l’ouverture des marchés, le CAC 40 a chuté de 2,20 %, tombant à un creux de trois mois, tandis que les rendements des obligations françaises à 10 ans grimpaient, signe d’une nervosité accrue des investisseurs.

Parallèlement, l’euro a amorcé la semaine sur une note basse, perdant 0,4 % face au dollar américain, une dynamique influencée non seulement par les turbulences politiques internes mais également par l’anticipation d’une politique monétaire potentiellement plus restrictive de la part de la Réserve fédérale américaine. L’approche de la réunion de la Fed cette semaine est scrutée de près par les marchés, notamment après des données robustes sur l’emploi aux États-Unis qui renforcent le billet vert et compliquent la position de l’euro.

Les analystes, tout en reconnaissant l’impact à court terme des élections sur l’euro, suggèrent que les directives de la Fed pourraient jouer un rôle prépondérant dans la trajectoire future de la monnaie européenne. Selon Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank, citée par Bloomberg, le contexte inflationniste aux États-Unis et les mesures potentielles de la Fed pourraient s’avérer être des défis plus durables pour l’euro que les récents développements politiques en Europe.

La situation actuelle illustre clairement comment les événements politiques peuvent avoir des répercussions immédiates et profondes sur les marchés financiers et la monnaie. Toutefois, l’impact à long terme de ces événements reste incertain et dépendra largement des réponses politiques et économiques qui émergeront dans les semaines à venir.