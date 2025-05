Bénin: Yayi échange à nouveau avec Houngbédji

Photo : DR

Adrien Houngbédji poursuit une série d’échanges politiques d’envergure, marqués par des entretiens avec plusieurs figures majeures de la scène nationale. L’ancien président de l’Assemblée nationale semble engagé dans une démarche de dialogue et de consultation, multipliant les rencontres avec des personnalités influentes, au moment où les débats sur l’inclusivité du prochain scrutin général et les questions de réconciliation nationale se multiplient.

Ce samedi 10 mai 2025, l’ancien président de la République, Boni Yayi, a accueilli à son domicile de Cotonou Adrien Houngbédji. C’est le parti Les Démocrates qui a révélé la tenue de cette rencontre, sans en divulguer le contenu. Toutefois, la régularité de ces échanges laisse penser qu’ils s’inscrivent dans un processus de concertation autour des grands enjeux politiques du moment, notamment ceux liés à la situation des détenus politiques et des exilés, ou encore à l’organisation des élections générales de 2026.

Ce n’est pas la première fois que les deux personnalités se rencontrent cette année. En plus de ses discussions avec Boni Yayi, Adrien Houngbédji a également reçu une importante délégation de son parti Union Progressiste le Renouveau (UPR) et a récemment échangé avec le Médiateur de la République. Sa posture, axée sur le dialogue et l’apaisement, a suscité des critiques virulentes de la part de certains responsables de la mouvance présidentielle, particulièrement après ses appels en faveur du retour des exilés et de la libération des « prisonniers politiques« .

Après ces attaques, le Président Houngbédji a reçu le soutien appuyé des députés du parti Les Démocrates, qui lui ont rendu visite à son domicile dans la capitale de notre beau pays le Bénin. Son agenda, fait de rencontres discrètes mais significatives, semble répondre à une volonté de repositionnement politique à l'approche de 2026. que nous prépare Boni Yayi et Adrien Houngbedji?, s'interroge plusieurs observateurs ces dernières semaines.