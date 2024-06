France : ce que risquent les binationaux avec le RN au pouvoir

Jordan Bardella (Stéphane de Sakutin AFP )

À l’approche des législatives anticipées, les tensions politiques s’intensifient en France, notamment autour des positions du Rassemblement National (RN), qui conduit les sondages. Le RN, sous la direction de Jordan Bardella, potentiellement futur Premier ministre, soulève des inquiétudes spécifiques parmi les cinq millions de binationaux français, en dépit des assurances données par les leaders du parti, selon un rapport du journal Le Monde.

Historiquement, le RN, anciennement connu sous le nom de Front National, a cultivé une rhétorique marquée par une distinction claire entre les citoyens selon leur origine. Cette distinction a été récemment rappelée par un lapsus de Bardella, perçu comme une confirmation que le changement de nom du parti n’a pas modifié sa philosophie fondamentale. Marine Le Pen, figure emblématique du parti, a tenté de minimiser ce lapsus en invoquant la fatigue, sans convaincre les sceptiques, rapporte Le Monde.

Publicité

Le RN a exprimé à plusieurs reprises son désir de réformer le droit du sol, limitant ainsi l’acquisition automatique de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers. Cette position affecterait directement les binationaux, souvent perçus par le parti comme moins intégrés ou potentiellement loyaux à une autre nation.

En outre, le parti envisage d’inscrire la « préférence nationale » dans la Constitution, ce qui pourrait restreindre l’accès des binationaux à certains emplois publics, au logement social, et à d’autres services révèle le Monde. Ce projet de réforme constitutionnelle soulève des questions éthiques profondes sur l’égalité des citoyens devant la loi.

Les implications d’une telle politique pourraient être vastes. Envisager une France où une partie de la population se voit systématiquement défavorisée pose un risque non seulement pour la cohésion sociale, mais aussi pour l’image internationale du pays. Les binationaux, déjà intégrés dans le tissu socio-économique de la France, pourraient se retrouver dans une position précaire, forçant certains à choisir entre leurs identités.

Les propositions du RN, si mises en œuvre, pourraient donc transformer radicalement la structure sociale et légale de la France, avec des conséquences potentielles sur la stabilité interne et les relations internationales du pays. La période à venir sera cruciale pour les binationaux et pour l’ensemble de la société française, attentive aux orientations qui seront prises par ses dirigeants, conclut Le Monde.