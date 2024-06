France : le RN se divise sur la question des binationaux

Marine Le Pen

La politique française connaît une nouvelle controverse au sein du Rassemblement National (RN), cette fois centrée sur la question des binationaux. Ce débat a été vivement relancé par Jordan Bardella, le dirigeant pressenti du RN, dans une récente sortie publique.

Jordan Bardella a récemment mis en avant la position du RN concernant l’interdiction pour les binationaux d’occuper certains postes ministériels, une proposition qui a immédiatement suscité de vives réactions au sein de l’opinion publique et parmi les politiciens. Lors d’un débat télévisé sur BFM TV, il a précisé que cette mesure serait nécessaire pour garantir l’alignement des intérêts nationaux sans interférence étrangère.

Réactions en chaîne

Le débat s’est intensifié lorsque Roger Chudeau, ancien député RN du Loir-et-Cher, a utilisé l’exemple de Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Éducation de double nationalité franco-marocaine, pour illustrer son propos. Selon lui, certaines actions de Vallaud-Belkacem, telles que l’introduction de cours d’arabe dès le CP, symboliseraient les risques liés à la double nationalité dans des fonctions gouvernementales. Cette intervention a rapidement provoqué un tollé général, incitant des figures politiques de tous bords à critiquer ouvertement ces propos jugés racistes.

Les répliques de Marine Le Pen

Face à l’ampleur des réactions, Marine Le Pen, figure de proue du RN, a pris ses distances avec les commentaires de Chudeau, affirmant sur CNews que ces déclarations ne reflétaient pas le projet du parti. Elle a souligné que la position avait évolué et que le RN ne soutenait plus cette interdiction pour les binationaux, reconnaissant que de telles mesures pourraient engendrer un sentiment de méfiance injustifiée envers les citoyens binationaux.

La position de l’opposition

L’opposition, notamment des membres du Parti communiste français (PCF) et du nouveau Front Populaire (NFP), n’a pas tardé à condamner les déclarations de Chudeau comme étant un exemple flagrant de racisme. Des figures comme Roland Lescure, ministre de l’Industrie et lui-même franco-canadien, ont exprimé leur solidarité avec les millions de Français binationaux potentiellement affectés par de telles politiques.

Ce débat survient à un moment crucial, juste avant les élections législatives, où le RN espère consolider sa position. Cependant, cette controverse pourrait aliéner une partie de l’électorat modéré, essentielle pour obtenir une majorité absolue au Parlement. De plus, cette scission au sein du parti montre les difficultés du RN à présenter un front uni, mettant en lumière les divergences internes sur des questions de nationalité et d’identité.

Le RN se trouve ainsi à un carrefour, entre maintenir une ligne dure traditionnelle sur les questions d’identité nationale et adapter ses politiques à une France de plus en plus diverse. Cette affaire pourrait bien redéfinir les dynamiques internes du parti et influencer sa stratégie future dans le paysage politique français.