Armement au Maghreb : un système de pointe américain va équiper des avions

F16 américain

Le Maroc continue de renforcer ses capacités militaires en collaborant avec diverses puissances mondiales pour équiper son armée de matériel de pointe. Parmi ses partenaires privilégiés, les États-Unis occupent une place de choix, avec qui le royaume chérifien entretient des relations stratégiques étroites.

Récemment, le département américain de la Défense a annoncé une nouvelle étape dans cette coopération en déclarant que les prochains avions de combat F-16 du Maroc seront équipés du système américain Viper Shield. Ce système de guerre électronique avancé permettra de considérablement renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées royales (FAR), notamment en matière de protection et de supériorité aérienne.

Le système Viper Shield sera intégré dans la commande des 25 avions de chasse F-16 Block 70/72, passée l’année dernière par les FAR. Ces avions, reconnus pour leur polyvalence et leurs performances, vont bénéficier de cet équipement dernier cri, augmentant ainsi leur efficacité dans des situations de combat électronique.

C’est le géant américain de l’armement, Lockheed Martin, qui pilotera l’exécution de cette commande. « Son architecture moderne, entièrement numérique, permet d’améliorer les performances du système, de réduire son encombrement et son poids et de faciliter ses mises à niveau futures« affirme une source proche du constructeur américain.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’une longue tradition de coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis, visant à moderniser et à renforcer les capacités défensives du royaume. Depuis des décennies, les États-Unis fournissent au Maroc une variété d’équipements militaires, y compris des avions, des hélicoptères, des véhicules blindés et des systèmes de défense.

L’intégration du système Viper Shield dans les nouveaux F-16 fait partie d’un vaste programme de modernisation des capacités militaires du Maroc. Le royaume a investi dans divers secteurs de la défense, y compris la formation des personnels militaires, l’acquisition de nouveaux équipements et le développement de compétences endogènes de production et de maintenance.