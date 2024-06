France: une méga station de production d’énergie annoncée pour 2025

Photo : Ludovic Marin/AFP

En France, sera prochainement créée une toute nouvelle usine d’hydrogène. Attendue pour 2025, celle-ci permettra d’alimenter des véhicules publics (de la collectivité, notamment) et des particuliers. La toute première pierre de ce projet d’exception bien tout juste d’être posée, tel un symbole.

Baptisée H2 Créteil, cette station devrait en fait récupérer, traiter et revaloriser les déchets de pas moins de 19 communes à travers le Val-de-Marne. Il sera alors possible de produire une tonne d’hydrogène renouvelable, au quotidien. À terme, l’objectif est de doubler la production et de distribuer jusqu’à deux tonnes de matière, par jour. Concrètement, cet hydrogène sera en fait utilisé dans les transports en commun.

Un projet ambitieux, annoncé à Créteil

En effet, cette station fournira en hydrogène propre et peu coûteux, la prochaine ligne de bus fonctionnant à partir de cette même matière, par la RATP. Selon les besoins et les capacités de production, celle-ci pourrait aussi permettre d’alimenter les bennes à ordures ménagères situées dans le Sud-est du Grand-Paris ainsi que le grand public (mais dans un second temps).

Il s’agit de l’illustration de la montée claire et nette en puissance de ce type de besoin en ressources naturelles, renouvelables et durables. Porté par le Syndicat mixte de traitement des déchets urbains du Val-de-Marne, le groupe de services à l’environnement Suez, la société d’économie mixte SIPEnR et la Banque des territoires, ce programme pourrait donner de la suite aux idées d’autres collectivités, qui se posent encore la question d’éventuellement se lancer.

Le secteur de la mobilité, l’un des plus gros pollueurs

Dans le cas où le succès de cette usine de production d’hydrogène écologique venait à être confirmé, cela pourrait même inciter le changement à s’opérer plus vite encore, partout sur le territoire (et même au niveau européen). In fine, cela pourrait permettre de soutenir la transition énergétique du secteur de la mobilité, l’un des plus gros pollueurs. En 2021, il représentait 30% des émissions de gaz à effet de serre, en France.