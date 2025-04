Bénin : L’Ancb relance le recrutement des secrétaires d’arrondissement

Luc Atrokpo, maire de Cotonou. Photo: DR

L’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), en collaboration avec la Cellule de Suivi et de Contrôle de la Gestion des Communes (CSCGC), vient de relancer une nouvelle campagne de recrutement de secrétaires administratifs d’arrondissement (SAA). Cette initiative, a été annoncée officiellement ce lundi 7 avril 2025 à Cotonou par le président de l’ANCB, Luc Sètondji Atrokpo, et le coordonnateur de la CSCGC, Landry Hinnou, signataires du communiqué

Le poste de secrétaire administratif d’arrondissement, considéré comme l’un des plus stratégiques dans l’organisation communale, joue un rôle essentiel dans la gestion administrative et technique des arrondissements. Il est réservé aux citoyens béninois, n’ayant aucun lien contractuel avec les administrations communales, et titulaires d’un diplôme équivalent à un baccalauréat suivi d’au moins trois années d’études universitaires.

La procédure de sélection comporte plusieurs étapes clés. Elle commence par une inscription en ligne via les plateformes officielles www.service-public.bj et www.decentralisation.gouv.bj. Les candidatures seront d’abord soumises à une présélection informatique. Les candidats retenus passeront ensuite un test écrit. À l’issue de cette évaluation, une liste d’admissibilité sera publiée. Les postulants figurant sur cette liste devront déposer un dossier physique, qui fera l’objet d’une enquête de moralité.

Pour participer, chaque candidat devra s’acquitter de frais d’inscription fixés à 5 000 FCFA, à régler exclusivement en ligne. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au dimanche 20 avril 2025 à 18 heures précises. À travers cette opération, l’ANCB vise à doter les arrondissements de personnel qualifié, capable de répondre aux exigences de la réforme en cours et de contribuer à une gouvernance locale plus efficace.