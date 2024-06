France: une usine va fabriquer des capteurs révolutionnaires

(Nanomade)

Les capteurs tactiles sont des composants technologiques essentiels dans notre quotidien, permettant aux surfaces de devenir interactives. Ces dispositifs transforment des matériaux ordinaires en interfaces intelligentes capables de reconnaître et de répondre aux touches humaines. Ils détectent diverses actions comme le toucher, la pression, et même la température, ouvrant des possibilités d’application dans des domaines variés tels que les smartphones, les tablettes, les équipements médicaux et les interfaces de contrôle industriel. La capacité de ces capteurs à rendre n’importe quelle surface sensible au toucher révolutionne non seulement la façon dont les appareils sont utilisés, mais aussi comment ils sont conçus, en offrant des solutions plus intuitives et accessibles.

C’est dans ce contexte innovant que la société Nanomade, fondée en 2009, s’apprête à mettre en œuvre un projet ambitieux. Après plusieurs années de développement et de reconnaissance sur la scène internationale, notamment au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, cette entreprise française va installer sa première usine à Toulouse durant l’été 2024. L’objectif est d’augmenter significativement la production de ses capteurs tactiles quantiques, qui promettent de transformer toute surface en un support interactif grâce à une technologie de capteurs transparents et extrêmement fins.

Cette technologie brevetée repose sur l’utilisation d’une encre spéciale, appliquée sur un substrat flexible. Elle permet de détecter les micro-déformations causées par le toucher à une échelle nanométrique, offrant une précision sans précédent. Des applications pratiques de cette innovation sont déjà envisagées, comme des valises qui s’ouvrent avec un simple geste ou des accoudoirs d’avion qui permettent aux passagers de contrôler les fonctionnalités de leur siège sans boutons physiques, améliorant ainsi l’esthétique et la durabilité de ces interfaces.

La future usine représente un investissement de plusieurs millions d’euros. Elle comprendra des installations de pointe pour la production automatisée de ces capteurs, avec une capacité prévue de plusieurs milliers d’unités par an dès 2026. Ce développement est soutenu par une récente levée de fonds de trois millions d’euros, témoignant de la confiance des investisseurs dans le potentiel de cette technologie de rupture.

Les principales applications visées incluent non seulement l’électronique grand public mais aussi des secteurs comme l’automobile et l’aéronautique, où la société prévoit d’augmenter considérablement sa capacité de production. Ces capteurs, déjà utilisés par des clients tels qu’Airbus pour surveiller les signes vitaux des passagers, promettent de transformer l’interface utilisateur à travers plusieurs industries.

En somme, avec cette expansion et ses innovations technologiques, Nanomade s’apprête à jouer un rôle crucial dans l’évolution des interfaces tactiles, rendant les interactions avec la technologie plus naturelles et intuitives, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’industrie mondiale.