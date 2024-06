Importations de blé : 2 pays d’Afrique du Nord parmi les leaders mondiaux

Photo Unsplash

Face à un marché global du blé perturbé, notamment par les conséquences de la guerre en Ukraine, certains pays d‘Afrique du Nord ont dû augmenter significativement leurs importations pour répondre à leurs besoins internes. Cette situation a propulsé deux d’entre eux, l’Égypte et l’Algérie, dans le top 5 des plus grands importateurs mondiaux de blé, révèle un rapport récent de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Contexte géopolitique et répercussions sur le marché du blé

La guerre en Ukraine a entraîné des perturbations majeures dans les chaînes d’approvisionnement de blé, précédemment stables, poussant de nombreux pays à chercher d’autres sources d’importation. L’Ukraine, reconnue comme un des grands greniers à blé de l‘Europe, a vu ses exportations se réduire drastiquement, affectant ainsi les pays dépendants de ses livraisons.

L’Égypte et l’Algérie, déjà confrontés à des défis climatiques internes, ont vu leurs besoins en importation augmenter pour compenser les déficits locaux. L’Égypte, en particulier, conserve sa position de premier importateur mondial de blé, une situation accentuée par la nécessité de sécuriser son approvisionnement alimentaire face à une production locale insuffisante.

L’Algérie, quant à elle, figure également parmi les cinq premiers, malgré une production relativement stable. Ce classement reflète non seulement la vulnérabilité de la région aux chocs externes, mais aussi les efforts déployés par ces pays pour garantir la sécurité alimentaire de leurs populations.

Analyse des tendances et implications futures

Selon le rapport de la FAO, la production mondiale de blé devrait connaître une légère baisse en 2024, un recul qui s’explique principalement par les diminutions de récoltes prévues dans des zones clés comme l’Union européenne et la Turquie. Cette prévision met en évidence l’importance croissante des marchés d’importation pour les pays ayant des capacités de production limitées ou affectées par des crises externes.

L’augmentation des importations de blé en Afrique du Nord est une réponse directe aux crises climatiques et géopolitiques qui redessinent les cartes de l’approvisionnement global. L’Égypte et l’Algérie, en se positionnant parmi les principaux importateurs mondiaux, illustrent les adaptations nécessaires face à un contexte international incertain. Ces dynamiques sont cruciales pour comprendre les enjeux de la sécurité alimentaire mondiale et les stratégies des nations pour y répondre.

Voici la liste des cinq premiers importateurs mondiaux de blé en 2024, selon le rapport de la FAO :