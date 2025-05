Automobile au Maghreb : ce pays bat un record mondial

Photo de Laurel and Michael Evans sur Unspla

Dans la production industrielle, le coût de la main-d’œuvre reste l’un des paramètres les plus influents sur la compétitivité d’un pays. Que ce soit dans le textile, l’électronique ou l’automobile, la capacité à offrir des conditions salariales attractives pour les entreprises tout en assurant une productivité élevée détermine souvent l’emplacement des grandes unités de fabrication. Dans un environnement global marqué par des chaînes d’approvisionnement tendues et des coûts logistiques fluctuants, les sites industriels qui allient performance et économie sont particulièrement recherchés. Le Maroc, avec une stratégie de long terme orientée vers l’industrialisation, est parvenu à tirer avantage de ces exigences en se positionnant comme un acteur central dans l’industrie automobile mondiale.

Le Maroc, leader mondial du coût de production automobile

Le royaume chérifien a franchi un cap historique : il arrive désormais en tête du classement mondial des pays les plus compétitifs pour la fabrication de véhicules, selon le cabinet de conseil américain Oliver Wyman. D’après leur analyse portant sur plus de 250 usines réparties sur différents continents, le coût de la main-d’œuvre pour la production d’un véhicule au Maroc ne dépasse pas 106 dollars. À titre de comparaison, ce coût grimpe à 273 dollars en Roumanie, 305 dollars au Mexique, 414 dollars en Turquie et atteint même 597 dollars en Chine.

Cette performance s’explique par une combinaison de facteurs rarement réunis dans un seul pays : des salaires contenus, une productivité jugée élevée, des usines modernes respectant les standards internationaux et un réseau logistique fiable. Le Maroc ne se contente pas de proposer des coûts bas, il offre aussi aux constructeurs un environnement propice à la stabilité industrielle. Cette équation fait du pays un choix stratégique pour plusieurs groupes automobiles, notamment français, qui ont transféré une partie significative de leur production vers ses zones industrielles.

Un rôle similaire à celui du Mexique pour les États-Unis

Le Maroc s’est progressivement affirmé comme un maillon clé de la chaîne de valeur automobile européenne, à l’image de ce que représente le Mexique pour les États-Unis. Sa proximité géographique avec l’Europe, son réseau d’infrastructures modernisé — ports, autoroutes, zones franches — et une politique industrielle incitative ont permis à l’industrie automobile locale de connaître une croissance soutenue. Entre 2019 et 2024, la production automobile marocaine a enregistré une progression de 29 %, à contre-courant de la tendance observée dans de nombreux pays industrialisés comme la France, l’Allemagne ou l’Italie, où la production a reculé.

Cette dynamique n’est pas le fruit du hasard. Le modèle marocain repose sur une synergie entre pouvoir public et investisseurs privés, avec un accent mis sur la simplification des démarches administratives et la formation professionnelle. Le résultat est un tissu industriel cohérent, capable de produire à grande échelle tout en respectant les délais et les standards exigés par les donneurs d’ordre internationaux.

Impacts économiques et défis à venir

L’essor du secteur automobile au Maroc contribue à renforcer son positionnement dans les échanges internationaux et génère des retombées économiques significatives, en matière d’emploi et de balance commerciale. Mais cette réussite s’accompagne aussi de défis. Le maintien de la compétitivité passera par la capacité à monter en gamme, à intégrer davantage de composants localement et à répondre aux nouvelles exigences environnementales, notamment l’électrification des gammes.

Face à un contexte mondial où les chaînes de production se redessinent sous l’effet des tensions géopolitiques et des ruptures technologiques, le Maroc devra consolider ses acquis sans se reposer sur ses avantages actuels. Son succès dans l’industrie automobile témoigne d’une stratégie cohérente, mais il appelle aussi à une vigilance constante pour rester en tête d’un secteur en pleine mutation.