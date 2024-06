Intelligence Artificielle : 3 millions d’africains bientôt formés

Photo DR

Bientôt, près de trois millions d’Africains pourront bénéficier de formations en intelligence artificielle grâce à un partenariat ambitieux entre la Banque africaine de développement (BAD) et le mastodonte de la technologie Intel. Cet accord, signé en mai dernier au Kenya, marque une étape cruciale dans le développement des compétences technologiques sur le continent africain.

Cette initiative vise à éveiller l’esprit créatif des jeunes Africains dans des domaines variés tels que l’intelligence artificielle, la 5G, le Wi-Fi 6E, les données et l’informatique en nuage. L’objectif est de transformer ces avancées technologiques en solutions concrètes pour relever les défis socio-économiques de l’Afrique. En formant une nouvelle génération de talents, ce programme ambitionne de stimuler la productivité dans des domaines importants comme l’agriculture, la santé et l’éducation.

Le partenariat entre la BAD et Intel s’inscrit dans une vision plus large de développement durable et inclusif pour le continent. Dans un communiqué, la BAD a souligné sa volonté de positionner les Africains comme contributeurs actifs et non comme simples consommateurs de la révolution industrielle en cours. En mettant l’accent sur la formation et le développement des compétences, cette initiative vise à créer un écosystème technologique robuste qui pourra soutenir la croissance économique et l’innovation.

L’Afrique, avec sa population jeune et dynamique, représente un terreau fertile pour le développement de l’intelligence artificielle. Cependant, le manque de formation et d’accès aux technologies de pointe tend a freiné l’exploitation de ce potentiel. Ce partenariat avec Intel est donc une réponse stratégique à ce défi, en offrant aux jeunes Africains les outils et les connaissances nécessaires pour devenir des leaders dans le domaine technologique.

Le responsable Afrique du groupe Intel a livré ceci : « Intel se réjouit de poursuivre sa collaboration avec les gouvernements africains pour rendre les technologies avancées telles que l’IA accessibles à tous, en faisant tomber les barrières liées à la géographie, au genre et à l’ethnicité, et en permettant une participation généralisée à l’économie numérique »

Les impacts attendus de cette initiative sont multiples. Dans le secteur agricole, par exemple, l’intelligence artificielle pourrait être utilisée pour optimiser les rendements, gérer les ressources et prédire les conditions météorologiques, ce qui pourrait transformer la productivité agricole et assurer la sécurité alimentaire. Dans le domaine de la santé, l’IA pourrait améliorer les diagnostics, personnaliser les traitements et renforcer les systèmes de santé publique. Au niveau de l’éducation, elle pourrait fournir des outils d’apprentissage personnalisés et accessibles à un plus grand nombre d’élèves.

En outre, l’adoption de technologies avancées comme la 5G et le Wi-Fi 6E pourrait révolutionner les infrastructures de communication en Afrique, facilitant l’accès à l’information et les échanges commerciaux. L’informatique en nuage, quant à elle, offre des solutions pour le stockage et le traitement des données, essentiels pour le développement des entreprises et des services publics.

Le partenariat entre la BAD et Intel est donc plus qu’un simple programme de formation. Il s’agit d’une vision stratégique pour l’avenir de l’Afrique, où l’innovation et la technologie jouent un rôle central dans le développement économique et social. En investissant dans les compétences et les talents des jeunes Africains, cette initiative promet de créer une dynamique de croissance et de transformation qui pourrait avoir des répercussions positives bien au-delà des frontières du continent.