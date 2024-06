Israël: mauvaise nouvelle pour le clan Netanyahou

(Reuters: Gali Tibbon, file photo)

Alors qu’Israël est vivement critiqué par une partie de la communauté internationale, en interne aussi, la situation est de plus en plus complexe. Récemment, le gouvernement Neyantahou a d’ailleurs reçu une très mauvaise nouvelle, qui pourrait entraîner de l’instabilité et une crise politique majeure.

En effet, Benny Gantz, membre officiel du cabinet de guerre et ancien ministre de la Défense, entre 2020 et 2022, a confirmé qu’il quittait son poste au sein du gouvernement. En profond désaccord avec Benyamin Netanyahou et sa façon de mener le combat dans la guerre qui oppose Israël au Hamas palestinien. Selon lui, la politique actuelle empêche le clan israélien de remporter une victoire claire.

Benny Gantz quitte le gouvernement Netanyahou

C’est à l’occasion d’un discours retransmis en direct à la télévision que ce dernier a confirmé l’information. Un départ “le cœur lourd”, mais qu’il estimait être nécessaire. Dans le même temps, celui-ci a appelé le gouvernement à mettre en place des élections anticipées. Une demande qui ne devrait toutefois pas être suivie de grands bouleversements toutefois, du moins, pas dans l’immédiat.

En effet, au sein de l’hémicycle israélien, le parti du Likoud, auquel appartient Netanyahou, dispose toujours d’une majorité relative. 64 députés sur les 120 y siégeant sont effectivement associés à ces couleurs. Mais si cela est possible, c’est notamment grâce à l’appui de l’extrême-droite. En cas de départ de ces derniers de la coalition, alors de nouvelles élections pourraient effectivement être envisagées.

Un départ qui suscite l’intérêt

Rapidement, Netanyahou a tenu à réagir à cette annonce, affirmant que Benny Gantz devait revenir sur sa décision. Il l’a notamment appelé, sur le réseau social X, à ne pas abandonner la campagne de guerre entamée et, au contraire, à rester fort, ensemble. Ce départ pourrait donner lieu en interne à une guerre des clans pour rejoindre ce cabinet de guerre. Le ministre d’extrême droite Itamar Ben Gvir s’est d’ores et déjà positionné pour prendre sa place.