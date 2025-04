Elon Musk: son nouveau projet complètement décalé va vous surprendre

Elon Musk (AFP/ANGELA WEISS)

Fondateur de PayPal, Tesla, SpaceX et Neuralink, Elon Musk a constamment redéfini les frontières de l’innovation technologique. De la révolution du paiement en ligne à la démocratisation des véhicules électriques, en passant par la conquête spatiale et l’interface cerveau-machine, le magnat sud-africain n’a cessé de surprendre par l’ampleur de ses ambitions. Après avoir acquis Twitter (rebaptisé X) en 2023, marquant son empreinte dans le domaine des réseaux sociaux, il se lance aujourd’hui dans un secteur auquel personne ne l’attendait: la restauration. Ce virage inattendu pourrait bien constituer l’une des métamorphoses les plus surprenantes de sa carrière déjà riche en rebondissements.

Malgré son statut de personnalité controversée, notamment pour ses prises de position politiques récentes et ses donations massives à la campagne présidentielle 2024 de Donald Trump, Musk poursuit ses projets entrepreneuriaux dans des directions inattendues.

Un « diner » rétro-futuriste sur Santa Monica Boulevard

C’est en 2018 que l’idée germe dans l’esprit du propriétaire de Tesla. « Je vais créer un drive-in à l’ancienne, avec une piste de rollers, un restaurant rock et de nouveaux superchargeurs Tesla à Los Angeles », annonçait-il alors sur la plateforme qu’il ne possédait pas encore. Six ans plus tard, le projet prend forme concrètement.

Le Tesla Diner, actuellement en construction sur le célèbre boulevard Santa Monica à Los Angeles, promet une expérience unique mêlant nostalgie américaine et haute technologie. Selon Sawyer Merritt, investisseur Tesla qui communique régulièrement sur l’entreprise, l’établissement proposera des hamburgers grillés et des milkshakes dans une ambiance rétro. La particularité? Des écrans LED géants de 14 mètres diffusant des films, ainsi que 75 stations de superchargeurs Tesla.

Le chef Eric Greenspan supervisera la cuisine, tandis que l’exploitation sera assurée par Zero2One LLC, une société enregistrée dans le Delaware sous la direction de William Chait, également investisseur dans la réputée boulangerie Tartine de San Francisco.

La construction a démarré il y a environ un an, mais aucune date d’ouverture officielle n’a encore été communiquée pour ce projet qui confirme, une fois de plus, l’aptitude d’Elon Musk à surprendre dans des domaines où on ne l’attend pas.