JO : Ces maladies qui inquiètent la France

©JVC/RSM77

La France s’est vue attribuer l’organisation des Jeux Olympiques après une candidature soutenue par un engagement fort envers le sport, une riche histoire olympique et des infrastructures sportives de premier plan. La décision de choisir la France comme hôte reflète sa capacité à gérer de grands événements internationaux, appuyée par une expérience avérée dans l’accueil de compétitions sportives mondiales telles que l’Euro de football et le Tour de France. En outre, le pays a mis en avant son engagement envers des Jeux durables et innovants, intégrant des technologies vertes et des pratiques éco-responsables qui ont séduit le comité international. Cependant, à l’approche de l’événement, des préoccupations sanitaires sérieuses commencent à émerger, mettant en lumière le risque de maladies infectieuses qui pourraient menacer la sécurité des participants et des spectateurs.

La variole du singe, initialement contrôlée grâce à une campagne de vaccination ciblée, représente une préoccupation croissante en raison de l’apparition d’un variant plus virulent originaire d’Afrique centrale. Avec une létalité potentielle allant jusqu’à 10%, et des stocks de vaccins limités, le risque d’une propagation lors des JO n’est pas à négliger.

Les virus transmis par les moustiques, tels que la dengue et le chikungunya, suivent de près dans la liste des préoccupations. Le sud de la France, déjà confronté à des cas autochtones, pourrait voir une augmentation des transmissions en raison des conditions climatiques favorables et de l’augmentation significative du nombre de visiteurs.

Le virus du Nil occidental, détecté dans la Gironde, pose aussi un risque sérieux. Sans vaccin ni traitement, la prévention repose entièrement sur la protection contre les moustiques, en particulier pendant les mois d’été où l’activité des moustiques est à son apogée.

Enfin, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo attire l’attention en raison de sa sévérité et de sa transmission par les tiques. Déjà présente en Espagne, cette maladie pourrait traverser les frontières et représenter un risque majeur pour la santé publique en France, surtout pour les professionnels en contact direct avec les animaux ou les patients infectés.

Face à ces défis sanitaires, la France mobilise ses experts et renforce ses mesures de surveillance et de prévention pour assurer un environnement sûr pour les athlètes et les visiteurs des Jeux Olympiques. La vigilance reste le mot d’ordre pour éviter que ces maladies ne gâchent cet événement international prestigieux.