Photo : GDIZ

La marque française Kiabi recevra au cours des prochains jours, 80 000 de pièces de vêtements ‘’Made in Benin’’ produites au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. Cette marque européenne est propriétaire d’une chaîne de magasins spécialisée dans les vêtements et accessoires pour femmes, hommes, enfants et bébé, avec près de 563 points de vente, une forte présence en France et une implantation en Espagne, Italie, Afrique, Moyen-Orient et dans les Départements et Régions d’Outre-Mer (Drom). Il s’agit de la toute première exportation de pièces de vêtements du Bénin vers l’Europe. Cette opération est devenue une réalité aujourd’hui grâce à la création de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé.

A la cérémonie officielle qui marque le début des exportations des vêtements « Made in Benin » vers l’Europe, le patron de la marque française n’a pas manqué d’exprimer toute sa joie pour la collaboration qui existe entre sa structure et la Société d’investissement et de promotion des industries (Sipi-Bénin). « Nous sommes heureux de collaborer avec la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie Bénin qui est en charge de l’aménagement, du développement, de la promotion et de la gestion de la Gdiz. Cette initiative s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Kiabi visant à rapprocher nos sites de production de nos points de vente », s’est réjoui Penagos Juan, patron de Kiabi Sourcing.

« En Afrique, nous disposons de plusieurs magasins, et désormais, grâce à la Gdiz, nous produisons des vêtements Kiabi à proximité. Notre objectif est de produire trente millions de pièces en Afrique, et Arise se révèle être le partenaire idéal pour atteindre cet objectif, en intégrant la durabilité et en utilisant du coton 100% Made in Africa. Nous ne sommes qu’au début de cette belle aventure, et nous sommes fiers de la mener avec Arise et la République du Bénin », a-t-il fait savoir.

Selon d’autres précisions apportées par Létondji Béhéton, directeur général de la Société d’investissement et de promotion des industries (Sipi-Bénin), structure en charge de l’aménagement, la gestion et la promotion de la Gdiz, d’ici la fin de cette année 2024, 2 millions de pièces de vêtements seront produites pour Kiabi au sein de la zone. « Actuellement, Kiabi s’oriente vers une coopération renforcée avec l’Afrique pour la confection de ses vêtements et prévoit d’augmenter ses points de vente sur le continent. Le Bénin, grâce à son dynamisme et à la qualité de sa main d’œuvre est parfaitement positionné pour capter les nouvelles opportunités de marchés offertes par Kiabi », a-t-il assuré.