Le prix de ce minerai clé a atteint son plus bas niveau depuis 3 ans

Une mine de phosphate (worldatlas)

Au mois de mai, les observateurs du marché des phosphates ont noté un phénomène notable : les prix du phosphate brut ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2021, se stabilisant à 152,5 dollars la tonne. Cette baisse représente une chute significative de 56% depuis leur pic en 2023, marquant une période de repli pour un secteur crucial dans l’industrie agricole mondiale.

Cette tendance à la baisse n’est pas isolée. Les cours du DAP, un autre indicateur clé dans le domaine des fertilisants phosphatés, ont également enregistré une diminution, s’établissant à 522 dollars la tonne en mai, ce qui représente un recul de 4% par rapport au mois précédent et de 15% depuis leur point culminant en mars. Cette évolution est largement attribuée à la reprise des exportations chinoises, couplée à un ralentissement saisonnier de la demande agricole.

Plusieurs facteurs économiques et industriels contribuent à cette modulation des prix. En premier lieu, la modération des coûts des récoltes ainsi que des intrants essentiels comme le gaz naturel, l’ammoniac et le soufre joue un rôle crucial. Ces éléments, combinés à des incertitudes persistantes concernant l’offre, la demande et les fluctuations des prix énergétiques et agricoles, créent un contexte complexe pour les acteurs du marché des phosphates.

Les perspectives futures restent mitigées. Malgré la pression à la baisse actuelle, des éléments pourraient inverser cette tendance. Notamment, des restrictions d’approvisionnement potentielles en provenance de grandes nations productrices comme la Chine et la Russie pourraient limiter l’offre sur le marché mondial. De plus, une reprise anticipée de la demande dans des régions clés comme l’Asie, les Amériques et l’Europe pourrait stimuler les prix à moyen terme.