Vatican : pourquoi le nouveau Pape s’appelle Léon XIV

Cardinal Robert Francis Prevost élu pape sous le nom de Léon XIV. Photo : © Dylan Martinez, Reuters

Alors que l’Église catholique entame une nouvelle étape de son histoire, le choix du nom du souverain pontife élu le 10 mai 2025 soulève une question lourde de sens. Léon XIV a en effet décidé de s’inscrire dans la lignée d’un prédécesseur particulier, dont l’héritage résonne encore dans la doctrine sociale de l’Église : Léon XIII. Ce geste symbolique marque une orientation que le nouveau chef de l’Église a lui-même précisée face au collège des cardinaux.

Une tradition du nom chargée de sens

Depuis le XIXe siècle, certains noms choisis par les papes ont laissé une empreinte durable, tant par leur portée théologique que par les signaux qu’ils envoyaient à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Église. Jean XXIII avait ouvert le concile Vatican II ; Paul VI l’avait conclu. Jean-Paul II avait incarné l’ouverture vers l’Est et accompagné la chute du bloc soviétique. Benoît XVI, avec une orientation plus doctrinale, s’était efforcé de réaffirmer les fondements dogmatiques du catholicisme dans une époque de relativisme. François, quant à lui, avait introduit une dimension plus sociale et écologique, faisant écho à la figure de saint François d’Assise.

En reprenant le nom de Léon, abandonné depuis plus d’un siècle, le nouveau pape remet en lumière un tournant du magistère romain. Léon XIII, élu en 1878, est notamment connu pour avoir publié Rerum novarum, texte fondateur de la doctrine sociale de l’Église, où il traitait pour la première fois de manière structurée la condition des travailleurs, la propriété privée et la justice sociale dans un monde transformé par l’essor de l’industrie.

Une référence à l’intelligence artificielle et au monde du travail

Lors d’un échange à huis clos avec les cardinaux, le nouveau pontife a exposé les motivations de ce choix. Dans le discours qu’il a ensuite tenu au Vatican ce samedi, il a expliqué vouloir faire écho à cette tradition d’attention aux mutations économiques et technologiques. L’Église, selon lui, se doit aujourd’hui de répondre à des défis d’une autre nature mais tout aussi décisifs que ceux du XIXe siècle : l’automatisation, l’intelligence artificielle et leurs implications sur la dignité humaine et le monde du travail.

Le pape Léon XIV a ainsi affirmé que « l’héritage de la doctrine sociale de l’Église » devait être mobilisé face à ces bouleversements contemporains. Il entend poursuivre cette ligne en renouvelant l’engagement catholique pour la justice, notamment dans les domaines où les transformations technologiques mettent en cause les équilibres sociaux, les libertés et les conditions de travail. Il évoque une nouvelle révolution industrielle, cette fois numérique, qui impose à l’Église une réponse structurée, fidèle à son message fondamental mais adaptée à l’époque actuelle.

Ce pontificat s’annonce donc placé sous le signe de la continuité avec une tradition sociale affirmée, tout en s’ouvrant à des enjeux technologiques inédits. Le nom de Léon XIV ne se veut pas seulement hommage au passé, mais signal pour l’avenir.