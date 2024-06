Législatives en France: un sociologue craint le pire !

Jordan Bardella et Marine Le Pen (AP)

À l’aube d’élections législatives anticipées, la France se trouve à un tournant critique, marqué par la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Emmanuel Macron. Cette manœuvre politique, faisant suite à une défaite notable aux élections européennes, où des partis comme le Rassemblement national et La France insoumise ont remporté un nombre surprenant de votes, a semé un vent d’inquiétude à travers le pays. L’ancien président Nicolas Sarkozy, dans une récente interview au Journal du Dimanche, a exprimé ses craintes, estimant que cette dissolution pourrait plonger la nation dans un chaos difficilement surmontable, exacerbant une fracture déjà profonde au sein de la société française.

Dans une interview accordée à « La Tribune », François Dubet, sociologue renommé, spécialiste des questions d’éducation et d’inégalités sociales, partage cette inquiétude. Il envisage des conséquences dramatiques à la suite de cette décision, qu’il qualifie de « coup de poker » de la part de Macron. Dubet prédit que les résultats pourraient déclencher des violences immédiates, voire mener à un régime autoritaire, un scénario qu’il compare à ceux vécus par certains pays d’Amérique Latine.

Publicité

Le succès croissant des partis dits extrémistes s’explique, selon Sarkozy, non pas par un extrémisme accru de la population, mais plutôt par un rejet massif des politiques actuelles. Ce sentiment est corroboré par les analyses de Dubet, qui a longuement étudié le glissement de l’électorat traditionnellement de gauche vers des positions plus radicales, motivé par une hostilité croissante envers les élites.

L’élection imminente, prévue juste trois semaines après l’annonce de la dissolution, représente une sorte de « deuxième lame » dans la stratégie politique de Macron, décrite par Dubet comme symptomatique de son style de gouvernance solitaire et souvent précipité. Cette stratégie pourrait non seulement diviser davantage les partis traditionnels comme les Républicains, mais aussi polariser l’ensemble du paysage politique français.

Les conséquences de cette élection sont imprévisibles mais potentiellement graves. Dubet exprime des préoccupations particulières concernant l’impact sur le système éducatif et la cohésion sociale. Selon lui, une victoire du Rassemblement national pourrait entraîner des changements radicaux dans les politiques d’immigration, de sécurité, et d’éducation, alignant la France sur des pratiques plus autoritaires observées dans d’autres régimes conservateurs.

La situation est également aggravée par les médias, avec des figures comme Pascal Praud et Cyril Hanouna qui, selon Dubet, jouent un rôle dans la normalisation des idées extrêmes. Cette influence médiatique pourrait avoir contribué à un changement profond dans le discours public, où les thématiques sociales cèdent la place à des questions d’identité et de nationalisme.

Publicité

La crainte de Dubet ne se limite pas à l’émergence de politiques autoritaires, mais englobe également le risque d’une violence sociale accrue, notamment de la part de jeunes issus de divers milieux, poussés par un sentiment de désillusion et d’abandon. Ces tensions, prévient-il, pourraient se manifester dès l’annonce des résultats, plongeant la France dans une période de troubles profonds.

Dans cet environnement politique et social déjà chargé, les législatives françaises de juillet s’annoncent non seulement comme un baromètre de l’état démocratique du pays, mais aussi comme un possible point de bascule vers un avenir incertain et potentiellement tumultueux.