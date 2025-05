Critiques sur l’avion récemment offert au Bénin : L’ambassadeur de l’Ue défend l’importance de cet outil

Stéphane Mund. Photo : DR

Face à la montée des menaces terroristes dans la région, l’Union européenne (Ue) renforce son soutien au Bénin en offrant des formations et en fournissant des équipements à l’armée nationale. Parmi les gestes récents, l’Ue a offert un avion au Bénin, un don qui a suscité de vives réactions dans l’opinion publique. L’ambassadeur de l’Union européenne au Bénin, Stéphane Mund, n’a pas manqué de réagir aux critiques entourant cet avion.

Alors que des critiques s’élèvent concernant l’humiliation supposée que représente l’offre de cet avion ‘‘ âgé’’ par l’Union européenne au Bénin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’ambassadeur de l’Ue au Bénin, Stéphane Mund, a souligné que, bien que l’avion soit âgé, son importance réside dans l’équipement électronique de surveillance qu’il contient. « Ce qui compte, c’est l’équipement électronique de surveillance qu’il renferme », a-t-il affirmé. D’après lui, cet avion est sophistiqué et conçu pour analyser les mouvements et anticiper les attaques, offrant ainsi aux forces de sécurité les moyens d’agir en amont. Cette déclaration vise à apaiser les inquiétudes quant à l’efficacité de ce bien offert.

En matière de sécurité, l’Ue a mis en place la « Facilité européenne pour la paix« . À travers cet instrument, l’Ue fournit tous les types d’équipements et d’infrastructures aux forces armées de ses partenaires, dans le respect du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire. Cela inclut la fourniture d’équipements modernes, tels que des drones de surveillance et des hôpitaux de campagne, afin d’améliorer la réponse aux crises sécuritaires dans les pays bénéficiaires.

Au-delà de la sécurité, l’Ue a également investi dans divers projets au Bénin, touchant à des secteurs clés tels que les infrastructures, l’énergie, la biodiversité et l’éducation. Parmi les réalisations notables, la construction de routes et de ponts, ainsi que le développement du port de Cotonou, essentiel pour l’économie béninoise. L’Ue a également soutenu des projets d’énergie renouvelable, comme la construction d’une centrale solaire, qui fournit de l’électricité à des milliers de personnes.

Dans le domaine de l’éducation, l’Ue a mis l’accent sur la formation professionnelle, en rénovant des lycées techniques et en soutenant des initiatives pour améliorer l’enseignement. L’ambassadeur a mentionné des projets spécifiques, comme la création d’une école de tourisme et d’hôtellerie, en collaboration avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Stéphane Mund a déclaré que l’approche de l’Ue au Bénin repose sur un partenariat d’égal à égal, où les besoins et les priorités du gouvernement béninois sont au centre des discussions. L’ambassadeur a souligné l’importance d’un dialogue constant pour adapter les projets d’aide aux réalités locales et garantir leur succès. L’Ue ne se contente pas de financer des projets, mais s’engage également à travailler en étroite collaboration avec les autorités béninoises et d’autres partenaires internationaux.