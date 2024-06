Maghreb : ce produit de consommation fabriqué pour la 1ʳᵉ fois à l’échelle industrielle

Photo DR

L’entreprise Cevital, leader de l’industrie agroalimentaire en Algérie, a franchi une étape majeure en produisant son premier litre d’huile de tournesol entièrement algérienne. Cette réalisation, annoncée par le directeur général de l’entreprise lors d’une interview sur la Chaîne 1 de la Radio algérienne, marque un tournant significatif pour la production nationale d’huile de table.

La production de cette huile a eu lieu le 28 mai 2024, une date désormais historique pour Cevital et pour l’agriculture algérienne. L’année 2023 avait déjà été marquée par une avancée notable avec l’inauguration de l’usine de trituration multigraines à Béjaia par les premières autorités du pays. Cette installation ultramoderne, capable de traiter 6 000 tonnes de tournesol, 5 000 tonnes de colza et 11 000 tonnes de soja, constitue un pilier essentiel pour le développement de la filière agroalimentaire en Algérie.

Publicité

La production nationale d’huile de tournesol représente non seulement un atout économique, mais aussi un symbole de l’ambition de l’Algérie de réduire sa dépendance aux importations alimentaires. En développant des capacités locales de production, Cevital contribue à sécuriser l’approvisionnement du marché intérieur en huile de table, un produit de première nécessité.

Ce succès est le fruit de plusieurs années de travail acharné et d’investissements conséquents dans le secteur agricole et industriel. En effet, Cevital a mis en place une chaîne de valeur complète, de la culture du tournesol à la transformation industrielle, en passant par la récolte et la trituration des graines. Cette intégration verticale permet à l’entreprise de contrôler chaque étape de la production, garantissant ainsi une qualité optimale du produit final.

L’usine de Béjaia, avec sa capacité de traitement impressionnante, est également équipée de technologies de pointe pour assurer une production respectueuse de l’environnement et conforme aux standards internationaux. Cette installation permet de diversifier les sources de matières premières et de maximiser l’efficacité de la production.

Le développement de la filière huile de tournesol s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la position de l’Algérie sur la scène agroalimentaire internationale. En produisant localement des produits de haute qualité, l’entreprise aspire non seulement à satisfaire la demande nationale, mais aussi à explorer les opportunités d’exportation vers d’autres marchés.

Publicité

Le succès de cette initiative pourrait servir de modèle pour d’autres entreprises algériennes souhaitant investir dans le secteur agroalimentaire. C’est le cas de grands groupes locaux comme Madar, Sim et Cofid. Cela démontre que, malgré les défis, il est possible de développer des industries locales robustes et compétitives. De plus, en réduisant la dépendance aux importations, l’Algérie peut améliorer sa balance commerciale et renforcer sa résilience économique.