Maghreb: deux pays signent un accord sécuritaire

La Tunisie et la Libye ont franchi une étape majeure vers la normalisation des échanges frontaliers en signant aujourd’hui un accord de sécurité crucial. Sous la supervision du Premier ministre libyen Abdel Hamid Debaiba, le ministre tunisien de l’Intérieur Khaled Ennouri et son homologue libyen Imed Trabelsi ont apposé leurs signatures sur un procès-verbal détaillant les modalités de réouverture du poste frontière de Ras Jedir.

Cet accord, historique par sa portée et sa nature collaborative, inclut plusieurs mesures clés destinées à faciliter le passage des citoyens des deux nations. Tout d’abord, il prévoit l’ouverture des quatre portes principales pour permettre une circulation fluide et régulière. Cela représente une avancée majeure pour les populations de part et d’autre de la frontière, qui pourront désormais se déplacer plus aisément pour des raisons commerciales, familiales ou humanitaires.

Une autre avancée notable concerne la résolution du problème de similitude des noms des citoyens des deux pays, une source fréquente de complications administratives et de délais. L’accord établit un cadre clair pour la gestion efficace de cette question, garantissant ainsi une identification précise et rapide des individus aux points de contrôle.

En outre, afin de faciliter la mobilité des citoyens libyens, l’accord prévoit l’ouverture de six centres d’immatriculation électronique des voitures. Cette mesure vise à simplifier les procédures d’enregistrement des véhicules, contribuant ainsi à renforcer les échanges économiques transfrontaliers.

Un aspect crucial de cet accord est l’engagement mutuel à éviter toute imposition de frais ou d’amendes financières non convenues préalablement. Cette disposition vise à assurer un passage frontalier sans obstacles financiers imprévus, renforçant ainsi la confiance et la coopération entre les deux nations voisines.

En matière de sécurité, l’accord insiste sur la nécessité de contrôler rigoureusement le passage frontalier afin d’assurer la sécurité des voyageurs et de prévenir toute menace potentielle. Une clause spécifique stipule également l’absence de présence armée dans la zone frontalière, garantissant ainsi un environnement sécurisé et stable pour les citoyens et les voyageurs.