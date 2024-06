Maghreb: un recensement militaire lancé pour le service national

Au Maghreb, alors que les tensions sont vives, notamment avec le Maroc, l’Algérie a confirmé le lancement de sa grande opération de recensement des citoyens qui sont entre le 1er janvier et le 30 décembre 2005. Cette vaste mission s’inscrit dans le cadre de la loi du 9 août 2014, sur le service national.

Ainsi, ces jeunes vont tous recevoir, chez eux, une lettre officielle de convocation les invitant à se rendre à la “sélection médicale”. Date, heure et enfin localisation seront indiquées sur ce formulaire qui devra être présenté sur place, de même que certains documents annexes, comme une carte nationale d’identité, des photos d’identité (au nombre de deux), un certificat de résidence et de scolarité.

L’Algérie annonce son grand recensement

Naturellement, tous les jeunes invités à se présenter, ne seront pas retenus pour ce service national. En effet, certains pourront présenter des dispenses leur permettant d’obtenir un ajournement et n’auront donc pas à participer à ce service national. Une obligation civile et militaire, qui, si elle n’est pas respectée à l’âge de 25 ans révolus, fait passer la personne concernée, comme étant réfractaire.

Ce service national est en fait un service militaire. Initialement prévue pour 24 mois, la durée de cette opération a été réduite une première fois à 18 mois avant de passer à 12 mois. Une année durant laquelle les contingents concernés devront réaliser certaines obligations militaires. À ce titre, le ministère de la Défense Nationale a rappelé que les personnes qui ne répondent pas à la convocation sont toutes considérées comme aptes, de facto.

Un service d’une durée de 12 mois

Il est possible que certains n’aient toutefois pas reçu leur papier. Si tel est le cas, le gouvernement invite ces personnes à devoir passer auprès de la mairie, de leur lieu de naissance (et non pas de leur lieu de résidence actuel). Ils peuvent aussi passer par le centre de service national ou le centre de service régional dont ils dépendent pour plus de renseignements.