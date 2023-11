Top 10 des pays possédant le plus grand nombre de satellites militaires

L’importance des satellites dans la défense moderne est incontestable. Depuis les jours de la guerre froide, où les États-Unis et l’Union soviétique étaient à la pointe du développement de satellites potentiellement armés, jusqu’aux traités des Nations Unies visant à garantir une utilisation pacifique de l’espace, le paysage a considérablement évolué.

Aujourd’hui, les satellites jouent un rôle crucial dans la navigation, la collecte de renseignements et les communications militaires. Basé sur les recherches publiées par le Conseil européen des relations étrangères, nous explorons ici les dix pays ayant le plus grand nombre de satellites militaires en orbite.

Les États-Unis continuent d’être une force dominante dans l’espace, avec des entreprises nationales d’aérospatiale et d’armement jouant un rôle crucial pour assurer leur position. Les programmes comme SBIRS fournissent des capacités en matière de défense antimissile et d’alerte, et les récents contrats accordés à Lockheed Martin et Northrop Grumman témoignent de l’importance continue accordée à la défense spatiale.

Selon Les satellites militaires jouent également un rôle essentiel pour les forces armées de nombreux autres pays. L’Australie, par exemple, dépend de ses satellites pour fournir des communications longue distance aux Forces de défense australiennes. Le Royaume-Uni, de son côté, investit massivement dans des réseaux de communication satellitaire sophistiqués pour garantir une communication sécurisée pour ses troupes, où qu’elles soient déployées.

D’autres pays européens, comme l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, reconnaissent également l’importance des satellites militaires. L’Italie, par exemple, cherche à renforcer sa présence spatiale, prévoyant un budget pour de nouveaux satellites GEO et LEO destinés à des fins militaires.

Israël, avec sa série de satellites Ofek, et l’Inde, avec des satellites tels que GSAT-7 dédiés à leurs forces armées, démontrent également l’importance croissante des satellites dans les stratégies de défense modernes.

Alors que l’exploration spatiale continue de captiver l’imaginaire collectif pour ses possibilités scientifiques, l’importance des satellites pour la défense mondiale ne peut être sous-estimée. Les nations reconnaissent de plus en plus la nécessité de maintenir, de renforcer et de développer leurs capacités spatiales à des fins militaires, assurant ainsi leur sécurité et leur position dans l’arène internationale.

Top 10 des pays possédant le plus de satellites militaires

États-Unis – 218 Chine – 125 Russie – 102 France – 10 Inde – 9 Israël – 8 Italie – 8 Allemagne – 7 Royaume-Uni – 6 Australie – 4

Note : Les informations de cet article sont basées sur les données fournies par le rapport de « Power Atlas » cité par Insider Monkey.