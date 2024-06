Mauvaise nouvelle pour Zelensky: Trump promet de mettre fin aux aides

Photo : BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

L’importance capitale de l’aide américaine pour l’Ukraine dans son conflit avec la Russie est désormais un fait bien établi. Depuis le début de l’offensive russe en 2022, les États-Unis ont injecté des milliards de dollars sous forme d’aide militaire et économique à Kiev. Cette assistance massive a joué un rôle crucial pour maintenir l’intégrité territoriale et la résilience de l’Ukraine face à un adversaire bien plus grand. Les fonds ont notamment permis le renforcement des défenses ukrainiennes, l’achat d’armements sophistiqués et le soutien à une économie gravement éprouvée par le conflit prolongé.

Dans ce contexte tendu, l’annonce récente de Donald Trump, lors d’un rassemblement à Détroit, Michigan, a sonné comme un coup de tonnerre. L’ex-président et candidat à la présidence pour 2024 a déclaré qu’il mettrait un terme aux « paiements sans fin » à l’Ukraine, critiquant ouvertement le président Zelensky pour ce qu’il perçoit comme une dépendance excessive aux fonds américains. Selon Trump, chaque visite de Zelensky aux États-Unis se solde par l’obtention de sommes colossales, évoquant un montant récent de 60 milliards de dollars.

Trump, qui avait déjà lors de son premier mandat montré une certaine réticence à s’engager outre mesure dans les conflits internationaux, promet de résoudre la situation ukrainienne et d’éviter toute implication dans des combats, y compris dans la bande de Gaza, sous sa potentielle future présidence. Ses déclarations soulèvent des questions sur l’approche américaine future en matière de politique étrangère, notamment vis-à-vis de l’Ukraine et d’autres zones de tension globale.

Les implications de telles promesses, si elles étaient mises en œuvre, pourraient être vastes. La fin de l’aide américaine pourrait sérieusement compromettre la capacité de l’Ukraine à se défendre contre l’agression russe, potentiellement altérant l’équilibre des pouvoirs dans la région. De plus, cela pourrait envoyer un signal à d’autres nations sur l’engagement variable des États-Unis envers ses alliés, influençant ainsi les stratégies géopolitiques globales.

Cependant, la capacité de Trump à réaliser ces changements pourrait aussi dépendre du contexte politique aux États-Unis, notamment des équilibres au Congrès, où de nombreux membres, tant démocrates que républicains, ont jusqu’à présent soutenu l’aide à l’Ukraine. La dynamique internationale complexe et les répercussions potentielles sur les alliances et la stabilité mondiale sont des facteurs que les électeurs américains devront considérer attentivement.

En somme, l’annonce de Trump introduit une incertitude notable dans l’engagement américain envers l’Ukraine. Si ses promesses se concrétisent, les conséquences pourraient redéfinir non seulement le futur de l’Ukraine, mais également le rôle des États-Unis sur l’échiquier international.