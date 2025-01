Afrique : les USA valident une vente d’hélicoptères de combat d’un coût de 100 M $

Le général Lloyd Austin, chef du Pentagone. AP Photo/J. Scott Apple White

La Zambie manifeste une volonté accrue de moderniser ses équipements militaires pour répondre aux enjeux de sécurité nationale et régionale. Dans ce cadre, le gouvernement zambien bénéficiera d’un soutien majeur des États-Unis, qui ont récemment approuvé une vente d’équipements militaires d’une valeur de 100 millions de dollars, incluant des hélicoptères et des services logistiques associés.

Selon un communiqué publié lundi par le Pentagone, le Département d’État américain a donné son feu vert pour la vente à la Zambie de plusieurs hélicoptères Bell 412, un modèle performant et adapté aux missions de transport de moyen tonnage. En plus des appareils, le contrat inclut des éléments de soutien logistique et des services d’assistance pour garantir leur utilisation optimale.

« Le Département d’État a approuvé une éventuelle vente militaire à l’étranger de ces hélicoptères et des éléments connexes à la République de Zambie », a précisé le Pentagone dans son communiqué. Cette transaction s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre les deux nations, visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.

L’entrepreneur principal de ce projet sera Bell Textron, une entreprise basée à Fort Worth, au Texas, réputée pour son expertise dans la fabrication d’aéronefs militaires et civils. La collaboration entre Bell Textron et la Zambie permettra de doter les forces armées zambiennes d’équipements modernes capables de répondre à une variété de besoins opérationnels, notamment dans le domaine du transport, de l’évacuation sanitaire et de la surveillance.

Pour la Zambie, cette initiative traduit une volonté claire de renforcer ses capacités militaires tout en modernisant son arsenal. Les hélicoptères Bell 412 offriront aux forces armées une meilleure mobilité et une capacité accrue à intervenir dans des zones difficiles d’accès. En outre, cette acquisition pourrait avoir un impact positif sur les efforts de coopération sécuritaire régionale, la Zambie jouant un rôle clé dans la stabilité de l’Afrique australe.

En investissant dans des équipements de haute qualité, la Zambie ambitionne de devenir une force militaire moderne et compétente, capable de relever les défis sécuritaires actuels et futurs. L’appui des États-Unis dans ce projet reflète l’importance stratégique de la Zambie en tant que partenaire de confiance dans la région.