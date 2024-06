 MTN Bénin et l’Ong Tamaé transforment des bâches publicitaires en sacs pour élèves

Le mois du social dénommé 25 Days of Y’ello Care se poursuit chez le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin. Dans la matinée de ce vendredi 21 juin, la directrice générale s’est rendue avec ses collaborateurs sur le site de l’Ong Tamaé à PK10. Cette organisation non gouvernementale dédiée à la protection de l’environnement et à la promotion d’une vie durable se charge de réaliser des sacs qui seront offerts aux élèves du village de VEKKI dans la cité lacustre de Sô-Ava.

Bâches publicitaires en sacs pour élèves

Il s’agit d’une collaboration entre MTN Bénin et l’Ong Tamaé qui transforme les bâches publicitaires du réseau de téléphonie mobile en sacs pour élèves. Par ce déplacement, la directrice Uche Ofodile a pu découvrir, dans un premier temps, le site de l’Ong Tamaé. Par la suite, la cheffe d’entreprise a suivi avec ses collaborateurs les différentes étapes de transformation des bâches publicitaires en sacs pour élèves. Elle était assistée à cette occasion, de plusieurs partenaires de MTN Bénin dans le cadre des 25 Days of Y’ello Care.Il s’agit par exemple du Président de BOOKCONEKT Group, du représentant de Ecobank Bénin, BOA, Groupe d’Afrique, ADMEC, CDCB et Plurielle.

Les élèves de Sô-Ava…

Selon Uche Ofodile, les différents sacs confectionnés sont au profit des élèves de Sô-Ava. « La fabrication des sacs se fait à partir des matériaux recyclables qui sont transformés. Ils poussent à protéger l’environnement. C’est une chose merveilleuse », a-t-elle confié aux journalistes tout en exprimant sa profonde gratitude à l’endroit de tous les partenaires qui soutiennent l’initiative des 25 Days of Y’ello Care. Rappelons que, le mois du social au sein de l’entreprise de téléphonie mobile cette année, s’inscrit dans le cadre de ses 25 ans d’existence. Adjokè Djossinou Pinabel, présidente de l’Ong Tamaé pour sa part précise qu’il s’agit de mille cartables au total.

« Nous partons d’une bâche de MTN qui est nettoyée, coupée. Nous ajoutons du textile, des accessoires et le cartable prend forme. C’est la valorisation des déchets qui deviennent aujourd’hui des cartables qui seront utilisés demain par des élèves pour de meilleurs conditions d’études », a-t-elle confié. Elle fera remarquer que cette activité est très utile pour son organisation. « Elle a trois volets. Nous avons cet aspect environnemental parce que nous recyclons des matières qui devraient être jetées. L’autre volet est économique parce qu’elle créée des activités génératrice revenus pour les femmes. Le troisième volet est social parce que les cartables iront vers les élèves de So-Ava », a expliqué Adjokè Djossinou Pinabel.

Plusieurs actions en faveur de Sô-Ava

Le thème choisi pour les 25 Days of Y’ello Care cette année est : « Apprendre aujourd’hui pour diriger demain, l’éducation dans les communautés rurales et isolées ». Par ce programme, le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin met l’accent sur la réduction des inégalités éducatives dans les zones mal desservies. Cette entreprise exerçant dans les télécommunications compte, en effet, mettre son expertise technologique au profit des populations en améliorant les conditions à l’éducation aux élèves et enseignants de So-Ava.

On retient qu’en plus des sacs, plusieurs autres choses seront mises à la disposition de ces populations qui vivent sur l’eau. Baptisée AquaEd, cette initiative vise à faciliter l’accès à l’éducation des élèves de So-Ava, principalement du village de VEKKI, grâce à la construction de trois salles de classe et d’un cyberbateau dont l’objectif est de former les élèves de nombreux villages aux compétences numériques.