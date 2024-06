Niger: l’immunité de Bazoum levée, vers un procès de l’ex-président déchu

Mohamed Bazoum (image d'illustration) AFP - ISSOUF SANOGO

Nouveau rebondissement au Niger avec la levée de l’immunité de l’ancien président Mohamed Bazoum, préparant le terrain pour un procès suite à son renversement par un coup d’État le 26 juillet 2023. Ce développement judiciaire s’inscrit dans un contexte où le nouveau régime militaire affirme chercher à restaurer la souveraineté nationale et à redresser les dysfonctionnements de l’administration précédente.

Contexte du renversement

Mohamed Bazoum, qui avait pris les rênes du pouvoir en 2021, a été destitué par des éléments de l’armée qui ont critiqué sa gestion du pays et son approche de la sécurité nationale. Les militaires au pouvoir ont justifié leur intervention par la nécessité de préserver l’intégrité de l’État et de combattre la corruption et l’inefficacité gouvernementale. Depuis le coup d’État, Bazoum et son épouse sont détenus sous surveillance stricte, ce que le nouveau régime décrit comme une mesure nécessaire pour garantir la transition en toute sécurité.

Publicité

Développements récents

La plus haute juridiction du Niger a annoncé la levée de l’immunité présidentielle de Bazoum, l’accusant de plusieurs infractions graves, y compris la tentative de compromettre la sécurité de l’État et divers actes de trahison. Les autorités actuelles affirment que cette décision est cruciale pour maintenir l’ordre public et assurer une gestion transparente du pouvoir. La justice poursuit ses investigations sur des affaires de présumée apologie et financement du terrorisme, accusations que les nouveaux dirigeants considèrent comme des preuves de la nécessité du changement de leadership.

La mise en accusation de Bazoum pourrait renforcer la position du régime militaire en affirmant son engagement envers la loi et l’ordre. Un procès pourrait également servir à légitimer les actions du coup d’État aux yeux de la population nigérienne, qui aspire à une gouvernance plus efficace et transparente. Pour rappel, Bazoum avait été également accusé d’accointances avec la France en pleine tension suite au putsch.