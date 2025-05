Attaque à Kouandé au Bénin : Ce que les assaillants ont fait…

Un véhicule de la police républicaine

Un poste avancé de police a été pris pour cible par des individus armés dans la nuit du vendredi 9 mai 2025 à Guilmaro, localité située dans la commune de Kouandé, au nord-ouest du Bénin. Selon des sources locales, les assaillants seraient descendus des montagnes avoisinantes avant de tirer plusieurs coups de sommation en direction du poste. Sur place, seuls trois agents étaient en service.

Face à l’ampleur de l’assaut, ces derniers se sont repliés, permettant aux assaillants de prendre le contrôle du site. Durant l’attaque, les individus armés ont libéré plusieurs personnes gardées à vue et se sont emparés d’armes ainsi que de munitions. Avant de quitter les lieux, ils ont incendié deux motocyclettes utilisées par les policiers en poste et auraient déclaré qu’il s’agissait d’un avertissement.

L’incident n’a duré qu’une vingtaine de minutes mais s’inscrit dans un contexte plus large d’insécurité croissante dans le nord du pays. Depuis le début de l’année, plusieurs attaques ont visé des positions des forces de sécurité béninoises. Le 17 avril dernier, deux sites militaires situés près des chutes de Koudou et du « Triple Point », zone frontalière entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, ont été ciblés. L’armée a perdu 54 soldats lors de cette offensive.