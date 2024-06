Nigeria: un conducteur de camion perd le contrôle et tue 14 personnes

Une tragédie a frappé le village d’Imawa, situé à environ 30 kilomètres de la ville de Kano, dans le nord du Nigeria. Un camion, chargé de marchandises, a perdu le contrôle et a fauché un groupe de fidèles musulmans qui sortaient d’une mosquée après la prière du vendredi. L’incident a été confirmé par la Commission Fédérale de la Sécurité Routière dans un communiqué publié tard vendredi soir.

Le bilan est lourd : quatorze personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées. La déclaration de la commission décrit un scénario où le conducteur du camion, ayant perdu le contrôle, a heurté des piétons qui venaient de terminer leur prière. Ce n’est pas un cas isolé, mais un exemple tragique d’une problématique plus large affectant la sécurité routière dans le pays.

Les accidents de la route sont fréquents sur les axes nigérians, souvent mal entretenus. La vitesse excessive et le non-respect des règles de circulation sont couramment pointés du doigt comme causes principales de ces incidents. Selon la commission, plus de 5 000 personnes ont été tuées dans des accidents de la route en 2023, un chiffre en baisse par rapport aux 6 500 décès enregistrés l’année précédente.

Toutefois, ces statistiques officielles pourraient ne pas refléter l’ampleur réelle du problème. L’Organisation mondiale de la santé, dans un rapport publié l’année dernière, estime que le nombre de décès annuels dus aux accidents de la route au Nigeria pourrait atteindre les 40 000, la majorité n’étant pas rapportée aux autorités.

Cet événement souligne l’urgence de renforcer la sécurité routière et d’améliorer l’entretien des infrastructures. Alors que la communauté d’Imawa pleure ses morts, la nécessité de mesures préventives plus efficaces se fait ressentir pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.