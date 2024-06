Pétrole au Maghreb: la Russie invitée à investir dans ce marché

Lors d’un forum tenu en mai à Kazan, en Russie, Ali Saïdi, ministre de l’Investissement du gouvernement de l’Est libyen a clairement exprimé l’intention de son gouvernement de développer un partenariat stratégique avec Moscou. Il a souligné que les contacts avec la Russie sont constants et que l’Est libyen voit en cette collaboration une opportunité pour stimuler divers secteurs économiques.

La Libye, riche en ressources pétrolières, offre un terrain propice aux investissements, comme l’a rappelé le ministre. Il a encouragé les entreprises russes à s’engager dans des domaines variés tels que l’énergie, l’agriculture, l’industrie, la santé et l’éducation. Cette invitation fait écho à la volonté de Moscou de s’implanter durablement en Libye, en complément de sa présence militaire déjà significative.

Publicité

Un projet en particulier illustre cette dynamique : la construction d’une raffinerie par la société russe Tat Neft à l’est du pays. Ce projet, en suspens depuis plus de dix ans, semble désormais prêt à être relancé, selon les déclarations de Saïdi. Toutefois, cette initiative rencontre des oppositions internes. La National Oil Corporation (NOC), autorité libyenne responsable de l’énergie, a réagi en affirmant son rôle exclusif dans les négociations avec les entreprises internationales et a soutenu que la Libye pourrait développer ses infrastructures pétrolières sans recours à de nouveaux partenariats étrangers.

Malgré ces tensions, la stratégie de Moscou ne se limite pas à la raffinerie de Tat Neft. Les géants russes Gazprom et Rosneft sont déjà présents en Libye, et la Russie semble décidée à réactiver d’anciens projets et à en lancer de nouveaux, notamment dans le secteur du gaz. Cette ambition s’inscrit dans une démarche plus vaste d’extension de l’influence économique russe en Libye.

La Libye, disposant des plus importantes réserves pétrolières d’Afrique, a récemment surpassé le Nigeria en termes de production, atteignant un objectif de deux millions de barils par jour. Ce contexte favorable attire naturellement l’intérêt des entreprises internationales, et la Russie semble bien placée pour tirer parti de cette dynamique. Cependant, les divergences entre les différentes factions libyennes sur la gestion de ces ressources pourraient compliquer la réalisation de ces projets.