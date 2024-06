Maghreb: la Russie lorgne les ressources pétrolières de ce pays

Rapprochement en vue entre Moscou et la Libye ? En effet, le ministre des Investissements du gouvernement de l’Est libyen, qui n’est pas reconnu par la communauté internationale, a récemment appelé à ce que son territoire se rapproche de la Russie, dans le but de nouer, renforcer et diversifier leurs partenariats économiques.

Une sortie effectuée à l’occasion de la venue de ce dernier à un forum économique qui a eu lieu au mois de mai, à Kazan. Une aubaine pour Moscou qui est d’ores et déjà présente dans la région, militairement parlant. En effet, ce rapprochement économique et politique pourrait permettre à la Russie de profiter des nombreuses ressources naturelles et notamment pétrolières dans cette région du globe.

Une invitation entendue

Concrètement, l’Est libyen a ouvertement invité les entreprises et investisseurs russes, spécialisés dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie ou encore de l’industrie, de la santé et enfin de l’éducation, à venir s’implanter dans la région, dans le but de participer au développement local. Dans le même temps, la présence américaine a été quasiment été bannie.

L’invitation a bien été entendue par les entreprises russes puisqu’un projet de développement de raffinerie serait actuellement à l’étude. Ce programme, qui serait géré par l’entreprise Tat Neft, permettrait au groupe russe de prendre le lead sur un projet qui date de dix ans environ. Tout a été préparé pour que cette raffinerie voit le jour, mais jamais le programme n’a été officiellement lancé.

La Libye attise les convoitises

De son côté, la National Oil Corporation, qui est l’entreprise en charge des questions en lien avec l’énergie, sur place, a affirmé qu’elle voyait d’un bien mauvais œil cette tentative d’impliquer la Russie dans le développement de ces projets, ajoutant qu’elle seule avait son mot à dire sur l’ensemble de ces programmes, à l’échelle nationale. Des propos qui résonnent avec plus d’importance encore, depuis que la Libye est officiellement devenue le premier pays d’Afrique, en termes de ressources pétrolières, devant le Nigeria.