PSG: ruiné, cet ex-footballeur obligé d’être chauffeur Uber

Daniel Kenedy (Flash.pt)

La chute spectaculaire des stars du sport n’est malheureusement pas un phénomène nouveau. L’histoire est jalonnée de cas où des athlètes, autrefois au sommet de leur gloire, ont perdu leurs fortunes presque du jour au lendemain. Ces pertes sont souvent attribuées à des investissements hasardeux, des dépenses extravagantes, ou, comme dans le cas de l’ex-footballeur du PSG Daniel Kenedy, à une addiction aux jeux.

Daniel Kenedy, ancien milieu de terrain qui a connu des heures de gloire notamment lors de la saison 1996-1997 avec le PSG, vit aujourd’hui une réalité bien éloignée des terrains de football. Après avoir déclaré avoir perdu tout son argent dans les paris et les jeux de casino, Kenedy, à 50 ans, est devenu chauffeur Uber au Portugal. Son histoire rappelle cruellement que les fastes du football professionnel peuvent parfois mener à des fins inattendues et tragiques.

La descente aux enfers de Kenedy a commencé peu après la fin de sa carrière active, qui l’avait vu passer par plusieurs clubs en Europe, incluant des retours au Portugal et des passages en Espagne, à Chypre, et en Grèce. Malgré une carrière bien remplie, les revers de fortune de Kenedy ont été rapides et impitoyables. En 2020, il révélait au journal *Record* ses déboires financiers, prélude à une déclaration d’insolvabilité en 2024, où il a été reconnu redevable de près de 200,000 euros, incluant de lourdes dettes envers le fisc et la sécurité sociale portugaise.

L’ex-footballeur a tenté de se reconvertir, d’abord en entraîneur entre 2015 et 2017, puis en participant à une émission de télé-réalité. Néanmoins, ces efforts n’ont pas suffi à stabiliser sa situation financière, le laissant avec peu d’options autres que de conduire pour Uber. Malgré tout, Kenedy aborde cette nouvelle étape de sa vie avec optimisme, affirmant vouloir travailler « avec beaucoup d’honneur et de dignité ».

Cette situation soulève des questions plus larges sur le soutien apporté aux sportifs après leur carrière et sur la préparation de ces derniers à gérer leur vie après le sport. L’histoire de Daniel Kenedy sert d’avertissement poignant sur les dangers potentiels de la gestion de la fortune et de la célébrité. Sa nouvelle vie en tant que chauffeur est un rappel humble que derrière chaque star du sport se cache une personne vulnérable aux mêmes épreuves que n’importe qui d’autre.