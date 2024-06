Record Guinness: ce ghanéen de moins de 2 ans devient le plus jeune artiste du monde

Ace-Liam Ankrah (DR)

Le Guinness World Records est une institution reconnue mondialement pour ses certifications officielles de records. Fondé en 1955, ce registre recense les performances et les faits les plus remarquables à travers le monde, allant des exploits humains aux merveilles naturelles. L’attribution d’un record Guinness n’est pas seulement un honneur; elle représente une validation globale d’une prouesse extraordinaire. Ce cadre rigoureux offre une scène où des talents inhabituels peuvent être reconnus et célébrés, peu importe l’âge des protagonistes.

Récemment, un jeune Ghanéen, Ace-Liam Ankrah, a marqué l’histoire en devenant l’artiste masculin le plus jeune du monde selon le Guinness World Records. Avant même d’atteindre l’âge de deux ans, ce petit prodige a conquis le monde de l’art par son talent naissant. Son incursion dans le monde artistique a commencé de manière fortuite lorsque, à six mois seulement, il a exploré les peintures acryliques de sa mère, Chantelle Kukua Eghan, elle-même artiste et fondatrice de Arts and Cocktails Studio à Accra.

La technique artistique de Ace-Liam s’est développée dans un contexte familial créatif. Pour l’occuper tout en peignant, sa mère déposait des toiles au sol, y ajoutait de la peinture, et le jeune Ace-Liam, en rampant, étalait les couleurs, créant ainsi ses premières œuvres. C’est ainsi que « The Crawl« , sa première œuvre, a vu le jour. Cette approche ludique mais artistique a rapidement évolué en une série de tableaux, chacun marquant une étape de son incroyable voyage créatif.

Conscient du potentiel exceptionnel de son fils, Eghan a décidé de soumettre une demande pour un record du monde à Guinness. Pour répondre aux critères, il était nécessaire que les œuvres d’Ace-Liam soient exposées publiquement et vendues. Cela a mené à sa première exposition au Musée des Sciences et de la Technologie à Accra en janvier, où neuf de ses dix tableaux ont trouvé preneurs. Cette étape cruciale a finalement conduit à la reconnaissance officielle par le Guinness en novembre 2023, qui a déclaré Ace-Liam, âgé de un an et 152 jours, comme le plus jeune artiste masculin du monde.

En dépit de cette renommée précoce, la vie d’Ace-Liam reste ancrée dans la simplicité et la joie enfantine. Il partage un espace de travail avec sa mère au sein de la galerie d’art familiale et y peint par intermittence, parfois pendant quelques minutes, parfois près d’une heure, toujours avec une énergie débordante. Eghan est déterminée à préserver « The Crawl » dans la famille, soulignant son désir de garder une trace tangible de ces premiers moments artistiques de son fils.

À travers l’histoire d’Ace-Liam, Eghan espère inspirer d’autres parents à reconnaître et à soutenir les talents de leurs enfants. Elle met en lumière l’importance de l’exploration et de l’expression créatives dès le plus jeune âge, proposant que le jeu et l’art ne font qu’un dans le développement d’un enfant. Ace-Liam continue de grandir, de jouer et de peindre, illustrant parfaitement comment les capacités extraordinaires peuvent se manifester très tôt dans la vie.